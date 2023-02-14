https://ria.ru/20230214/ssha-1851883312.html

AT: США близки к катастрофе из-за желания победить Россию

AT: США близки к катастрофе из-за желания победить Россию - РИА Новости, 14.02.2023

AT: США близки к катастрофе из-за желания победить Россию

США в бездумной попытке победить Россию нанесли ущерб НАТО, пишет обозреватель Брэндон Вайхерт для издания Asia Times. "Вашингтон даже близко не сломил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:18

2023-02-14T11:18

2023-02-14T11:43

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. США в бездумной попытке победить Россию нанесли ущерб НАТО, пишет обозреватель Брэндон Вайхерт для издания Asia Times. "Вашингтон даже близко не сломил российскую армию. Он лишь подорвал собственную мощь в бездумной попытке одержать победу над соперником калибра России без фактического сражения", — считает автор. Штаты заявили миру о поддержке Украины во имя "сохранения" НАТО при том, что она в альянс не входит. Но для того, чтобы удержать крупного члена блока, Германию, на своей стороне, Белый дом, предположительно, провел диверсию на ключевой гражданской инфраструктуре ФРГ, которая может сильно ударить по ее экономике, указано в статье. По мнению автора, если Соединенные Штаты вместо укрепления уязвимого восточного фланга НАТО будут поддерживать Киев, то случится геополитическая катастрофа. "Чтобы Вашингтону выйти из нынешнего затруднительного положения, он должен отказаться от безоговорочной поддержки Украины. В конце концов, организация замышлялась как многосторонний оборонительный союз, а не средство односторонней демонстрации американской мощи", — резюмировал обозреватель. На прошлой неделе журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о расследовании взрывов на российских экспортных газопроводах. По его версии летом, во время натовских учений в Балтийском море, американские водолазы заложили под "Северные потоки" взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы ее активировали. Как утверждает Херш, идея подрыва обсуждалась в Белом доме в течение девяти месяцев c участием президента Джо Байдена и советника по нацбезопасности Джейка Салливана. В американской администрации это расследование назвали ложью и полным вымыслом.

https://ria.ru/20230214/protivostoyanie-1851834485.html

https://ria.ru/20230214/opasnost-1851835631.html

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в мире, джо байден, нато, сша, россия, украина