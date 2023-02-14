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СМИ: США подталкивают Украину к более активным действиям на поле боя - РИА Новости, 14.02.2023
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СМИ: США подталкивают Украину к более активным действиям на поле боя
СМИ: США подталкивают Украину к более активным действиям на поле боя - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: США подталкивают Украину к более активным действиям на поле боя
Американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, поскольку потом ему будет сложнее получать помощь, сообщает... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T04:09
2023-02-14T06:12
в мире
киев
украина
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, поскольку потом ему будет сложнее получать помощь, сообщает газета Washington Post со ссылкой на должностные лица. По мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной Вашингтоном и союзниками, Киев может решительно изменить ход конфликта. Согласно одному из чиновников, администрация президента США Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно. "Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины), что мы ничего не можем делать вечно", - приводит газета слова одного из должностных лиц. Так, Байден и его советники считают, что поддерживать Украину станет сложнее, когда она исчерпает текущий пакет помощи. Отмечается, что это может произойти этим летом. Согласно чиновникам, Киев тратит значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев. "Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров", - пишет газета.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками военной помощи, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, киев, украина, джо байден, владимир зеленский
В мире, Киев, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
04:09 14.02.2023 (обновлено: 06:12 14.02.2023)
 
СМИ: США подталкивают Украину к более активным действиям на поле боя

WP: США оказывают давление на Украину, чтобы она более активно вела действия на поле боя

© AP Photo / LibkosБоец ВСУ на бронетранспортере США Hummer
Боец ВСУ на бронетранспортере США Hummer - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Libkos
Боец ВСУ на бронетранспортере США Hummer. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, поскольку потом ему будет сложнее получать помощь, сообщает газета Washington Post со ссылкой на должностные лица.
По мнению Белого дома, благодаря помощи, недавно предоставленной Вашингтоном и союзниками, Киев может решительно изменить ход конфликта. Согласно одному из чиновников, администрация президента США Джо Байдена считает, что в будущем добиваться от Конгресса тех же объемов помощи, что и сейчас, будет сложно.
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"Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины), что мы ничего не можем делать вечно", - приводит газета слова одного из должностных лиц. Так, Байден и его советники считают, что поддерживать Украину станет сложнее, когда она исчерпает текущий пакет помощи. Отмечается, что это может произойти этим летом.
Согласно чиновникам, Киев тратит значительные ресурсы на защиту Артемовска. По их словам, Владимир Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев.
"Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров", - пишет газета.
На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками военной помощи, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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