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СМИ: США могут одобрить бюджетную помощь Украине на 10 миллиардов долларов
СМИ: США могут одобрить бюджетную помощь Украине на 10 миллиардов долларов - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: США могут одобрить бюджетную помощь Украине на 10 миллиардов долларов
Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на 10 миллиардов долларов, собирается объявить о новом пакете военной помощи на следующей неделе,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:44
2023-02-14T03:44
2023-02-14T03:57
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на 10 миллиардов долларов, собирается объявить о новом пакете военной помощи на следующей неделе, сообщает газета Washington Post."Администрация (президента США) Джо Байдена также работает с конгрессом над одобрением очередной прямой бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов, ожидается, что она (администрация) объявит об еще одном крупном пакете военной помощи на следующей неделе и о введении дополнительных санкций в отношении Кремля примерно в это же время", - говорится в сообщении издания.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим поставками военной помощи, стоимость программ поддержки составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
03:44 14.02.2023 (обновлено: 03:57 14.02.2023)
СМИ: США могут одобрить бюджетную помощь Украине на 10 миллиардов долларов
WP: Белый дом работает над одобрением бюджетной помощи Украине на 10 миллиардов долларов