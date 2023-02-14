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СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине - РИА Новости, 14.02.2023
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СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине
СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине
В Вашингтоне заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:07
2023-02-14T03:13
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Согласно осведомленным источникам, вопрос о предоставлении Украине истребителей будет обсуждаться на очередной встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Однако источники также подтвердили, что приобретение самолетов является более долгосрочной целью для Киева. Отмечается, что для Украины в приоритете - получение боеприпасов. По словам чиновников, западные страны в ходе встречи в Брюсселе пообещают украинским властям дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20220307/samolet-1777085309.html
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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, Сергей Лавров, НАТО
03:07 14.02.2023 (обновлено: 03:13 14.02.2023)
 
СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине

FT: чиновники из Вашингтона признали, что со временем могут передать Украине самолеты F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники из Вашингтона признают, что они, скорее всего, предоставят Украине более совершенную авиацию по мере затягивания войны или, по крайней мере, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран", - говорится в сообщении издания.
Согласно осведомленным источникам, вопрос о предоставлении Украине истребителей будет обсуждаться на очередной встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Однако источники также подтвердили, что приобретение самолетов является более долгосрочной целью для Киева. Отмечается, что для Украины в приоритете - получение боеприпасов.
По словам чиновников, западные страны в ходе встречи в Брюсселе пообещают украинским властям дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта 2022, 21:21Специальная военная операция на Украине
США обсуждают компенсацию странам, которые поделятся самолетами с Украиной
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)РоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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