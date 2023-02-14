03:07 14.02.2023 (обновлено: 03:13 14.02.2023)
СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине
FT: чиновники из Вашингтона признали, что со временем могут передать Украине самолеты F-16
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники из Вашингтона признают, что они, скорее всего, предоставят Украине более совершенную авиацию по мере затягивания войны или, по крайней мере, дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран", - говорится в сообщении издания.
Согласно осведомленным источникам, вопрос о предоставлении Украине истребителей будет обсуждаться на очередной встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Однако источники также подтвердили, что приобретение самолетов является более долгосрочной целью для Киева. Отмечается, что для Украины в приоритете - получение боеприпасов.
По словам чиновников, западные страны в ходе встречи в Брюсселе пообещают украинским властям дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.