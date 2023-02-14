https://ria.ru/20230214/ssha-1851836796.html

СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине

СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ: в Вашингтоне заявили, что со временем могут передать самолеты Украине

В Вашингтоне заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:07

2023-02-14T03:07

2023-02-14T03:13

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вашингтон (штат)

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сергей лавров

нато

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Вашингтоне заявили, что со временем, скорее всего, предоставят Украине самолеты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Согласно осведомленным источникам, вопрос о предоставлении Украине истребителей будет обсуждаться на очередной встрече глав минобороны стран НАТО в Брюсселе 14 февраля. Однако источники также подтвердили, что приобретение самолетов является более долгосрочной целью для Киева. Отмечается, что для Украины в приоритете - получение боеприпасов. По словам чиновников, западные страны в ходе встречи в Брюсселе пообещают украинским властям дополнительные поставки боеприпасов и средств ПВО. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20220307/samolet-1777085309.html

украина

вашингтон (штат)

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в мире, украина, вашингтон (штат), россия, сергей лавров, нато