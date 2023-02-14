01:26 14.02.2023 (обновлено: 01:30 14.02.2023)
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В городе Хьюстон штата Техас поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов США
© AP Photo / Jeff Blake
Сотрудник правоохранительных органов США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Хьюстон штата Техас после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб, сообщили местные пожарные.
В пресс-релизе подчеркивается, что инцидент не представляет угрозы для населения.
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"Этим утром расчеты были отправлены на место столкновения поезда с грузовым автомобилем со сходом с рельсов... 16 вагонов", - говорится в сообщении.
"К прискорбию, водитель грузового автомобиля скончался от травм, полученных в столкновении", - добавили хьюстонские пожарные.
В понедельник также сошел с рельсов грузовой состав в штате Южная Каролина, о пострадавших информации не поступало, передает местная телестанция Fox Carolina.
Ранее в феврале произошла крупная железнодорожная авария в штате Огайо, где рядом с городком Ист Пэлестайн опрокинулись, загорелись и были подорваны цистерны с химикатами. По данным СМИ, часть эвакуированных местных жителей отказывается возвращаться в свои дома, опасаясь заражения воды и воздуха. Власти заверяют в отсутствии экологического ущерба.
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