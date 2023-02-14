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В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 14.02.2023
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В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 14.02.2023
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
Грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Хьюстон штата Техас после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб, сообщили местные пожарные. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T01:26
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техас
в мире
хьюстон
южная каролина
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Хьюстон штата Техас после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб, сообщили местные пожарные. В пресс-релизе подчеркивается, что инцидент не представляет угрозы для населения. "Этим утром расчеты были отправлены на место столкновения поезда с грузовым автомобилем со сходом с рельсов... 16 вагонов", - говорится в сообщении. "К прискорбию, водитель грузового автомобиля скончался от травм, полученных в столкновении", - добавили хьюстонские пожарные. В понедельник также сошел с рельсов грузовой состав в штате Южная Каролина, о пострадавших информации не поступало, передает местная телестанция Fox Carolina. Ранее в феврале произошла крупная железнодорожная авария в штате Огайо, где рядом с городком Ист Пэлестайн опрокинулись, загорелись и были подорваны цистерны с химикатами. По данным СМИ, часть эвакуированных местных жителей отказывается возвращаться в свои дома, опасаясь заражения воды и воздуха. Власти заверяют в отсутствии экологического ущерба.
https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html
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техас, в мире, хьюстон, южная каролина
Техас, В мире, Хьюстон, Южная Каролина
01:26 14.02.2023 (обновлено: 01:30 14.02.2023)
 
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В городе Хьюстон штата Техас поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов США
Сотрудник правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Jeff Blake
Сотрудник правоохранительных органов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Хьюстон штата Техас после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб, сообщили местные пожарные.
В пресс-релизе подчеркивается, что инцидент не представляет угрозы для населения.
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"Этим утром расчеты были отправлены на место столкновения поезда с грузовым автомобилем со сходом с рельсов... 16 вагонов", - говорится в сообщении.
"К прискорбию, водитель грузового автомобиля скончался от травм, полученных в столкновении", - добавили хьюстонские пожарные.
В понедельник также сошел с рельсов грузовой состав в штате Южная Каролина, о пострадавших информации не поступало, передает местная телестанция Fox Carolina.
Ранее в феврале произошла крупная железнодорожная авария в штате Огайо, где рядом с городком Ист Пэлестайн опрокинулись, загорелись и были подорваны цистерны с химикатами. По данным СМИ, часть эвакуированных местных жителей отказывается возвращаться в свои дома, опасаясь заражения воды и воздуха. Власти заверяют в отсутствии экологического ущерба.
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