https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html

В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком - РИА Новости, 14.02.2023

В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Хьюстон штата Техас после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб, сообщили местные пожарные. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T01:26

2023-02-14T01:26

2023-02-14T01:30

техас

в мире

хьюстон

южная каролина

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в американском городе Хьюстон штата Техас после столкновения с грузовиком, водитель которого погиб, сообщили местные пожарные. В пресс-релизе подчеркивается, что инцидент не представляет угрозы для населения. "Этим утром расчеты были отправлены на место столкновения поезда с грузовым автомобилем со сходом с рельсов... 16 вагонов", - говорится в сообщении. "К прискорбию, водитель грузового автомобиля скончался от травм, полученных в столкновении", - добавили хьюстонские пожарные. В понедельник также сошел с рельсов грузовой состав в штате Южная Каролина, о пострадавших информации не поступало, передает местная телестанция Fox Carolina. Ранее в феврале произошла крупная железнодорожная авария в штате Огайо, где рядом с городком Ист Пэлестайн опрокинулись, загорелись и были подорваны цистерны с химикатами. По данным СМИ, часть эвакуированных местных жителей отказывается возвращаться в свои дома, опасаясь заражения воды и воздуха. Власти заверяют в отсутствии экологического ущерба.

https://ria.ru/20221203/poezd-1836067074.html

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техас

хьюстон

южная каролина

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техас, в мире, хьюстон, южная каролина