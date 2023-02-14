https://ria.ru/20230214/srok-1851894149.html
Житель Новосибирска получил пожизненный срок за убийство ребенка
Житель Новосибирска получил пожизненный срок за убийство ребенка - РИА Новости, 14.02.2023
Житель Новосибирска получил пожизненный срок за убийство ребенка
Новосибирский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине и 14 лет лишения свободы женщине, которые признаны виновными в убийстве 6-летнего... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:53
2023-02-14T11:53
2023-02-14T12:09
новосибирск
новосибирская область
новосибирский областной суд
каргатский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости. Новосибирский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине и 14 лет лишения свободы женщине, которые признаны виновными в убийстве 6-летнего мальчика, сообщила прокуратура региона. "Новосибирский областной суд вынес приговор 33-летней жительнице Каргатского района Новосибирской области и 31-летнему мужчине, с которым она состояла в незарегистрированном браке", - говорится в сообщении. Их признали виновными в убийстве малолетнего, причинении тяжкого вреда здоровью, а женщину дополнительно - в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По данным ведомства, женщина с сожителем в дачном поселке Кудряши более двух лет плохо кормила и не занималась воспитанием ребенка, а полученные социальные пособия тратила на алкоголь. В прокуратуре сообщили, что ребенок не посещал детский сад и не был прикреплен к педиатрическому участку по месту жительства. "Она (мать - ред.) применяла физическое насилие к ребенку и допускала многочисленные факты побоев, истязаний, жестокого обращения к нему со стороны сожителя, в том числе с использованием последним резинового шланга, металлической шумовки и пластиковой лопатки. В результате издевательств подсудимых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой психическое расстройство", - сообщили в надзорном ведомстве. По данным прокуратуры, 19 марта 2021 года женщина с сожителем в очередной раз потребовали от 6-летнего мальчика самостоятельно читать книгу, а когда тот не отреагировал на требование, "нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела потерпевшего, причинив переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника". Ребенок скончался на месте. "Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы пожизненно с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, матери ребенка суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор пока не вступил в силу.
https://ria.ru/20230209/ubiystva-1850773944.html
https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1850108816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, новосибирская область, новосибирский областной суд, каргатский район, происшествия
Новосибирск, Новосибирская область, Новосибирский областной суд, Каргатский район, Происшествия
11:53 14.02.2023 (обновлено: 12:09 14.02.2023)
Житель Новосибирска получил пожизненный срок за убийство ребенка
Новосибирский облсуд дал сроки мужчине и женщине, обвиняемым в убийстве ребенка
НОВОСИБИРСК, 14 фев – РИА Новости.
Новосибирский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине и 14 лет лишения свободы женщине, которые признаны виновными в убийстве 6-летнего мальчика, сообщила
прокуратура региона.
"Новосибирский областной суд вынес приговор 33-летней жительнице Каргатского района Новосибирской области
и 31-летнему мужчине, с которым она состояла в незарегистрированном браке", - говорится в сообщении. Их признали виновными в убийстве малолетнего, причинении тяжкого вреда здоровью, а женщину дополнительно - в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По данным ведомства, женщина с сожителем в дачном поселке Кудряши более двух лет плохо кормила и не занималась воспитанием ребенка, а полученные социальные пособия тратила на алкоголь. В прокуратуре сообщили, что ребенок не посещал детский сад и не был прикреплен к педиатрическому участку по месту жительства.
"Она (мать - ред.) применяла физическое насилие к ребенку и допускала многочисленные факты побоев, истязаний, жестокого обращения к нему со стороны сожителя, в том числе с использованием последним резинового шланга, металлической шумовки и пластиковой лопатки. В результате издевательств подсудимых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой психическое расстройство", - сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, 19 марта 2021 года женщина с сожителем в очередной раз потребовали от 6-летнего мальчика самостоятельно читать книгу, а когда тот не отреагировал на требование, "нанесли не менее 55 ударов ногами и руками по различным частям тела потерпевшего, причинив переломы ребер, разрывы легких, печени, кишечника". Ребенок скончался на месте.
"Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы пожизненно с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, матери ребенка суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев со штрафом 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в силу.