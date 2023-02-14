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Тюменский губернатор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово - РИА Новости, 14.02.2023
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Тюменская область
https://ria.ru/20230214/sportploschadka-1852027545.html
Тюменский губернатор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово
Тюменский губернатор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово - РИА Новости, 14.02.2023
Тюменский губернатор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово
Многофункциональную спортивную площадку по просьбе местных жителей построят в селе Голышманово, такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:29
2023-02-14T19:29
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Многофункциональную спортивную площадку по просьбе местных жителей построят в селе Голышманово, такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам приема жителей региона по личным вопросам, сообщает пресс-служба главы региона. Просьбу односельчан на приеме у губернатора озвучила депутат местной думы Голышмановского городского округа Людмила Сердюкова. По ее словам, на территории Голышмановской сельской администрации проживает 1 600 человек, в том числе 136 школьников и 56 дошкольников, многие активно занимаются физкультурой и спортом. "Губернатор поручил построить многофункциональную спортплощадку, предназначенную для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, к ноябрю 2023 года. Он попросил Людмилу Сердюкову организовать общественный контроль качества и сроков строительства", - говорится в сообщении пресс-службы. Строительство спортивной площадки позволит на более высоком уровне проводить спортивные мероприятия и увеличить количество жителей, участвующих в сдаче норм ГТО. Кроме того, там будут проходить уроки физкультуры для учеников Голышмановской средней школы. Отмечается, что "жители муниципалитета поддерживают инициативу о строительстве спортплощадки и готовы своим трудом помочь в реализации этого важного для села проекта". Развитие спортивной инфраструктуры в регионе способствует повышению у населения интереса к спорту, здоровому образу жизни и помогает вовлекать в занятия физкультурой больше людей, пояснили РИА Новости в пресс-службе департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. На сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом 840 тысяч человек, или 59 % жителей региона, что в полной мере соответствует условиям федерального проекта "Спорт - норма жизни".
https://ria.ru/20230214/kampus-1851974406.html
https://ria.ru/20230210/reyting-1851283583.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
19:29 14.02.2023
 
Тюменский губернатор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово

Губернатор Тюменской области Моор поручил построить спортплощадку в селе Голышманово

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. Многофункциональную спортивную площадку по просьбе местных жителей построят в селе Голышманово, такое поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам приема жителей региона по личным вопросам, сообщает пресс-служба главы региона.
Просьбу односельчан на приеме у губернатора озвучила депутат местной думы Голышмановского городского округа Людмила Сердюкова. По ее словам, на территории Голышмановской сельской администрации проживает 1 600 человек, в том числе 136 школьников и 56 дошкольников, многие активно занимаются физкультурой и спортом.
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"Губернатор поручил построить многофункциональную спортплощадку, предназначенную для игр в волейбол, баскетбол и мини-футбол, к ноябрю 2023 года. Он попросил Людмилу Сердюкову организовать общественный контроль качества и сроков строительства", - говорится в сообщении пресс-службы.
Строительство спортивной площадки позволит на более высоком уровне проводить спортивные мероприятия и увеличить количество жителей, участвующих в сдаче норм ГТО. Кроме того, там будут проходить уроки физкультуры для учеников Голышмановской средней школы.
Отмечается, что "жители муниципалитета поддерживают инициативу о строительстве спортплощадки и готовы своим трудом помочь в реализации этого важного для села проекта".
Развитие спортивной инфраструктуры в регионе способствует повышению у населения интереса к спорту, здоровому образу жизни и помогает вовлекать в занятия физкультурой больше людей, пояснили РИА Новости в пресс-службе департамента физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. На сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом 840 тысяч человек, или 59 % жителей региона, что в полной мере соответствует условиям федерального проекта "Спорт - норма жизни".
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