https://ria.ru/20230214/spisok-1852044029.html

Минфин ответил на внесение ЕС России в "черный список" налоговых юрисдикций

Минфин ответил на внесение ЕС России в "черный список" налоговых юрисдикций - РИА Новости, 14.02.2023

Минфин ответил на внесение ЕС России в "черный список" налоговых юрисдикций

Решение ЕС внести Россию в "черный список" налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, причины такого решения неясны, Минфин продолжит работу... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:24

2023-02-14T22:24

2023-02-14T23:13

россия

москва

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Решение ЕС внести Россию в "черный список" налоговых юрисдикций было принято без консультации с Москвой, причины такого решения неясны, Минфин продолжит работу над совершенствованием российского налогового законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.Во вторник Совет ЕС сообщил, что Евросоюз решил включить Россию в "черный список" как юрисдикцию, не сотрудничающую по налоговым вопросам. Россия включена в "черный список" после того, как специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие критериям надлежащего налогового управления. Группа "обнаружила, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний (МХК)".В сообщении также отмечается, что нахождение России в "черном списке" ЕС означает, что государства – члены ЕС будут вправе применить к России меры административного и правового характера. "Каждое государство ЕС может выбрать к применению не менее одной меры среди перечня этих двух типов, при этом применение всех мер из указанного списка одновременно не является обязательным", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что к мерам административного характера относятся: усиленный мониторинг определенных транзакций между резидентами ЕС и российскими лицами; повышенные аудиторские риски для налогоплательщиков ЕС, которые используют структуры или сделки, в которые вовлечены российские лица.Кроме того, как сообщил Минфин, к мерам правового характера относятся, например, применение правил КИК в отношении лиц-резидентов ЕС, которые могли не применять данные правила согласно национальному законодательству; применение налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые ранее освобождались от налогообложения; ограничение на применение для акционеров-резидентов ЕС правил освобождения от налогообложения распределяемой прибыли, получаемой от российских лиц, а также невозможность учета для целей налогообложения налогоплательщиками-резидентами стран ЕС расходов, понесенных при осуществлении сделок с российскими лицами."Со своей стороны, отмечаем, что процесс совершенствования российского налогового законодательства будет продолжен. Мы будем, как и прежде, внедрять налоговые новации, связанные с улучшением налогового администрирования и защитой налоговой базы от размывания, полученные как на основе анализа мирового опыта, так и в результате собственных наработок. В конечном итоге, качество налоговой системы оценивают налогоплательщики и налоговые администрации тех стран, которые продолжают работу с нами, на обратную связь от них мы и будем опираться в дальнейшей работе", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852040784.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), экономика, санкции в отношении россии