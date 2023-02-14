https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1852038238.html

Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву

Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023

Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву

Запад продолжает обсуждать военную помощь Киеву: генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса сообщил, что... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:18

2023-02-14T21:18

2023-02-14T21:18

специальная военная операция на украине

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ллойд остин

йенс столтенберг

денис пушилин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запад продолжает обсуждать военную помощь Киеву: генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса сообщил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такие разговоры ведутся. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что объявлений о предоставлении Киеву истребителей пока нет. В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией ГА ООН в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС в ходе спецоперации. Поставки оружия КиевуГенсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Вашингтону нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей. Он сообщил, что США и союзники продолжают оценивать нужды Украины и ожидают активизации действий украинских войск весной. По словам Остина, у РФ при этом остается значительный запас боевых самолетов и возможностей в воздухе. Также, отвечая на вопрос об истребителях, Остин сказал, что США не удерживают Польшу от предоставления каких-либо военных возможностей Украине. Тем временем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Во вторник стало известно, что власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил во вторник, что власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard с целью дальнейшей их поставки Киеву. Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в течение следующих месяцев, сообщил он. C начала конфликта Киеву были поставлены 32 самоходные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним. Боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Заявления о провокации КиеваМежведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил во вторник, что Украина при поддержке США и Европы готовит масштабную информационную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией ГА ООН в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС в ходе спецоперации. Для этого представители киевского режима планируют представить мировому сообществу "весомые доказательства" о том, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины". Также в штабе заявили, что Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий". Как отметили в гумштабе, провокация нужна Киеву, в частности, для того чтобы надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, Ход операцииМинобороны РФ сообщило во вторник о том, что Украина потеряла за сутки убитыми на Купянском и Краснолиманском около 170 военнослужащих. В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Терны, Красный лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской военной техникой в районе Авдеевки. Также, группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов. По данным МО РФ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области. Кроме того, истребительная авиация ВКС России за сутки сбила в ДНР украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области был уничтожен пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы украинской армии. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах. Также российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, а российские системы ПВО сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя. Он сообщил о том, что взятие Парасковиевки позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске - трассу из Часова Яра. Также, по словам Пушилина, в юго-восточной части Угледара "очень тяжело", идут ожесточенные бои, но есть определенные успехи.

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https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1852007384.html

https://ria.ru/20230214/ssha-1851997356.html

https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html

https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html

https://ria.ru/20230214/podgotovka-1852032080.html

https://ria.ru/20230214/artemovsk-1851962802.html

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