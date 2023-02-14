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Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1852038238.html
Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву
Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву - РИА Новости, 14.02.2023
Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву
Запад продолжает обсуждать военную помощь Киеву: генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса сообщил, что... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:18
2023-02-14T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
россия
ллойд остин
йенс столтенберг
денис пушилин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запад продолжает обсуждать военную помощь Киеву: генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса сообщил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такие разговоры ведутся. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что объявлений о предоставлении Киеву истребителей пока нет. В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией ГА ООН в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС в ходе спецоперации. Поставки оружия КиевуГенсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Вашингтону нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей. Он сообщил, что США и союзники продолжают оценивать нужды Украины и ожидают активизации действий украинских войск весной. По словам Остина, у РФ при этом остается значительный запас боевых самолетов и возможностей в воздухе. Также, отвечая на вопрос об истребителях, Остин сказал, что США не удерживают Польшу от предоставления каких-либо военных возможностей Украине. Тем временем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Во вторник стало известно, что власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard. Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил во вторник, что власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard с целью дальнейшей их поставки Киеву. Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в течение следующих месяцев, сообщил он. C начала конфликта Киеву были поставлены 32 самоходные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним. Боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ. Заявления о провокации КиеваМежведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил во вторник, что Украина при поддержке США и Европы готовит масштабную информационную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией ГА ООН в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС в ходе спецоперации. Для этого представители киевского режима планируют представить мировому сообществу "весомые доказательства" о том, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины". Также в штабе заявили, что Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий". Как отметили в гумштабе, провокация нужна Киеву, в частности, для того чтобы надавить на страны, не поддержавшие санкции против России, Ход операцииМинобороны РФ сообщило во вторник о том, что Украина потеряла за сутки убитыми на Купянском и Краснолиманском около 170 военнослужащих. В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Терны, Красный лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской военной техникой в районе Авдеевки. Также, группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов. По данным МО РФ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области. Кроме того, истребительная авиация ВКС России за сутки сбила в ДНР украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8. В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области был уничтожен пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы украинской армии. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах. Также российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, а российские системы ПВО сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя. Он сообщил о том, что взятие Парасковиевки позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске - трассу из Часова Яра. Также, по словам Пушилина, в юго-восточной части Угледара "очень тяжело", идут ожесточенные бои, но есть определенные успехи.
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в мире, киев, украина, россия, ллойд остин, йенс столтенберг, денис пушилин, нато, чернобыльская аэс, пентагон, миг-29, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Ллойд Остин, Йенс Столтенберг, Денис Пушилин, НАТО, Чернобыльская АЭС, Пентагон, МиГ-29, Ми-8 АМТШ
21:18 14.02.2023
 
Спецоперация, 14 февраля: Запад отложил решение о поставке самолетов Киеву

Шеф Пентагона Остин заявил, что объявлений о предоставлении Киеву истребителей пока нет

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Запад продолжает обсуждать военную помощь Киеву: генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран альянса сообщил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такие разговоры ведутся. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что объявлений о предоставлении Киеву истребителей пока нет.
В межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию сообщили, что Киев при поддержке Запада готовит масштабную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией ГА ООН в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС в ходе спецоперации.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
Европе показали войну

Поставки оружия Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки военных самолетов Украине не являются срочным вопросом, но такое обсуждение идет. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока Вашингтону нечего объявить о предоставлении Киеву истребителей.
Он сообщил, что США и союзники продолжают оценивать нужды Украины и ожидают активизации действий украинских войск весной. По словам Остина, у РФ при этом остается значительный запас боевых самолетов и возможностей в воздухе. Также, отвечая на вопрос об истребителях, Остин сказал, что США не удерживают Польшу от предоставления каких-либо военных возможностей Украине.
Истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 18:06
В Польше заявили, что в НАТО договорятся о поставке Киеву истребителей F-16
Тем временем министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года. Ранее правительство ФРГ после давления союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Во вторник стало известно, что власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard.
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявил во вторник, что власти Германии подписали договоры с оборонной индустрией о налаживании собственного производства боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard с целью дальнейшей их поставки Киеву. Обещанные ранее две системы ПВО IRIS-T будут поставлены на Украину в течение следующих месяцев, сообщил он.
C начала конфликта Киеву были поставлены 32 самоходные установки Gepard и 6 тысяч боеприпасов к ним. Боеприпасы для этих ЗСУ производились в Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета до сих пор не разрешала поставки, несмотря на многочисленные просьбы правительства ФРГ.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:30
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине

Заявления о провокации Киева

Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию заявил во вторник, что Украина при поддержке США и Европы готовит масштабную информационную провокацию для обвинения РФ перед спецсессией ГА ООН в радиоактивном заражении территории близ Чернобыльской АЭС в ходе спецоперации.
Для этого представители киевского режима планируют представить мировому сообществу "весомые доказательства" о том, что в "результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в "зоне отчуждения" в феврале – апреле 2022 года произошло "радиоактивное заражение значительных территорий Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе
Также в штабе заявили, что Киев готовит фальшивые доказательства "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования" и вывоза российскими войсками "предметов, содержащих опасные радионуклиды" за пределы зоны отчуждения, повлекшие "облучение населения временно оккупированных территорий".
Как отметили в гумштабе, провокация нужна Киеву, в частности, для того чтобы надавить на страны, не поддержавшие санкции против России,

Ход операции

Минобороны РФ сообщило во вторник о том, что Украина потеряла за сутки убитыми на Купянском и Краснолиманском около 170 военнослужащих. В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения войск Украины в районах населенных пунктов Терны, Красный лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила свыше 60 украинских военных и ангар с украинской военной техникой в районе Авдеевки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023
Также, группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов. По данным МО РФ, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области.
Кроме того, истребительная авиация ВКС России за сутки сбила в ДНР украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8.
В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области был уничтожен пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы украинской армии.
Танкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 20:11
Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО
Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах. Также российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской и Днепропетровской областях, а российские системы ПВО сбили 7 украинских беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS.
В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пока не собираются отдавать Артемовск без боя. Он сообщил о том, что взятие Парасковиевки позволит перерезать последний путь снабжения украинских войск в Артемовске - трассу из Часова Яра.
Также, по словам Пушилина, в юго-восточной части Угледара "очень тяжело", идут ожесточенные бои, но есть определенные успехи.
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:39Специальная военная операция на Украине
Пригожин заявил, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаРоссияЛлойд ОстинЙенс СтолтенбергДенис ПушилинНАТОЧернобыльская АЭСПентагонМиГ-29Ми-8 АМТШ
 
 
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