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Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей
Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:33
2023-02-14T13:33
специальная военная операция на украине
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он отметил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразив надежду, что так и будет в марте. "Здесь я ничего пока не могу сказать, это оставлю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подключать крупных предпринимателей к обеспечению нужд Вооруженных сил. "Но если на встрече будут задаваться такие вопросы, то, соответственно, тема будет обсуждаться. Но мы с вами знаем, что и так очень многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки наших Вооруженных сил, жертвуют огромные средства, помогают в восстановлении техники, в обеспечении военнослужащих, в их реабилитации, лечении и так далее и тому подобное", - добавил он.
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей, Дмитрий Песков, Владимир Путин
13:33 14.02.2023
 
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей

Песков: многие крупные предприниматели активно участвуют в программах поддержки военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он отметил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразив надежду, что так и будет в марте.
"Здесь я ничего пока не могу сказать, это оставлю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подключать крупных предпринимателей к обеспечению нужд Вооруженных сил.
"Но если на встрече будут задаваться такие вопросы, то, соответственно, тема будет обсуждаться. Но мы с вами знаем, что и так очень многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки наших Вооруженных сил, жертвуют огромные средства, помогают в восстановлении техники, в обеспечении военнослужащих, в их реабилитации, лечении и так далее и тому подобное", - добавил он.
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