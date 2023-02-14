https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851925602.html

Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей

Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023

Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей

Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:33

2023-02-14T13:33

2023-02-14T13:33

специальная военная операция на украине

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он отметил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразив надежду, что так и будет в марте. "Здесь я ничего пока не могу сказать, это оставлю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подключать крупных предпринимателей к обеспечению нужд Вооруженных сил. "Но если на встрече будут задаваться такие вопросы, то, соответственно, тема будет обсуждаться. Но мы с вами знаем, что и так очень многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки наших Вооруженных сил, жертвуют огромные средства, помогают в восстановлении техники, в обеспечении военнослужащих, в их реабилитации, лечении и так далее и тому подобное", - добавил он.

https://ria.ru/20230201/tanki-1848923148.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, владимир путин