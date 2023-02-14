https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851925602.html
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей - РИА Новости, 14.02.2023
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей
Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:33
2023-02-14T13:33
2023-02-14T13:33
специальная военная операция на украине
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68764e80d32e0a4a768ffdb32b989a4b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он отметил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразив надежду, что так и будет в марте. "Здесь я ничего пока не могу сказать, это оставлю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подключать крупных предпринимателей к обеспечению нужд Вооруженных сил. "Но если на встрече будут задаваться такие вопросы, то, соответственно, тема будет обсуждаться. Но мы с вами знаем, что и так очень многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки наших Вооруженных сил, жертвуют огромные средства, помогают в восстановлении техники, в обеспечении военнослужащих, в их реабилитации, лечении и так далее и тому подобное", - добавил он.
https://ria.ru/20230201/tanki-1848923148.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1808829780_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f672eb32c9985a53c5e31db8e7ea1774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей, дмитрий песков, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о поддержке военных со стороны российских предпринимателей
Песков: многие крупные предприниматели активно участвуют в программах поддержки военных
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки российских Вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он отметил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выразив надежду, что так и будет в марте.
"Здесь я ничего пока не могу сказать, это оставлю без комментариев", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли подключать крупных предпринимателей к обеспечению нужд Вооруженных сил.
"Но если на встрече будут задаваться такие вопросы, то, соответственно, тема будет обсуждаться. Но мы с вами знаем, что и так очень многие крупные предприниматели активно участвуют в различных программах поддержки наших Вооруженных сил, жертвуют огромные средства, помогают в восстановлении техники, в обеспечении военнослужащих, в их реабилитации, лечении и так далее и тому подобное", - добавил он.