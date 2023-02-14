https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851856042.html

В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область

В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область - РИА Новости, 14.02.2023

В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область

Киевский режим опасается расширения российской спецоперации на Одесскую область с выходом на границы Приднестровья, следует из заявления советника главы... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:23

2023-02-14T09:23

2023-02-14T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

россия

одесса

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Киевский режим опасается расширения российской спецоперации на Одесскую область с выходом на границы Приднестровья, следует из заявления советника главы региональной военной администрации Сергея Братчука. "Сегодня очень активно обсуждаются на разных уровнях, в том числе и на Мюнхенской конференции по безопасности, возможности наступления россиян на Одессу и Одесский регион. Речь зашла и, например, о непризнанном Приднестровье", — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

одесская область

россия

одесса

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в мире, одесская область, россия, одесса, владимир путин