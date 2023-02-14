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Женщину спасли из-под завалов на девятые сутки после землетрясения в Турции

Женщину спасли из-под завалов на девятые сутки после землетрясения в Турции - РИА Новости, 14.02.2023

Женщину спасли из-под завалов на девятые сутки после землетрясения в Турции

Женщину удалось извлечь живой из-под завалов в городе Кахраманмараш на девятые сутки после катастрофических землетрясений. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:21

2023-02-14T17:21

2023-02-14T17:47

в мире

турция

кахраманмараш

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 14 фев - РИА Новости. Женщину удалось извлечь живой из-под завалов в городе Кахраманмараш на девятые сутки после катастрофических землетрясений. "Тридцатипятилетнюю женщину извлекли живой из-под обломков многоквартирного дома İsabey в Кахраманмараше на 205-м часу после толчков", - сообщает турецкое агентство Aнадолу. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, в результате катастрофы погибли 31 974 человека.

турция

кахраманмараш

сирия

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в мире, турция, кахраманмараш, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии