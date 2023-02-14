https://ria.ru/20230214/spasenie-1851920171.html

Из-под завалов после землетрясений в Турции спасли восемь тысяч человек

Из-под завалов после землетрясений в Турции спасли восемь тысяч человек - РИА Новости, 14.02.2023

Из-под завалов после землетрясений в Турции спасли восемь тысяч человек

Значительная часть из 81 тысячи пострадавших в результате землетрясений граждан Турции уже выписаны из больниц, из-под завалов живыми извлекли более восьми... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:16

2023-02-14T13:16

2023-02-14T13:16

турция

в мире

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 14 фев – РИА Новости. Значительная часть из 81 тысячи пострадавших в результате землетрясений граждан Турции уже выписаны из больниц, из-под завалов живыми извлекли более восьми тысяч человек, сообщил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "К сожалению, землетрясения вызвали колоссальные разрушения в радиусе 500 километров от эпицентра - в 10 провинциях, где проживают 13,5 миллионов граждан. С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 миллионов человек. По словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб", - заявил он в видеообращении к участникам World Government Summit. "Увы, увеличивается и число жертв по мере того, как разбираются завалы. Значительную часть из 81 тысячи человек, пострадавших при землетрясениях, мы уже выписали из больниц, остальные продолжают получать медицинскую помощь. Наши поисково-спасательные команды живыми извлекли из-под завалов более восьми тысяч человек", - сообщил Эрдоган. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 одно за одним произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По данным на понедельник, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230214/spasenie-1851859901.html

турция

сирия

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турция, в мире, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии