https://ria.ru/20230214/sotsstrakh-1851877347.html

Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов

Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023

Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов

Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:57

2023-02-14T10:57

2023-02-14T10:57

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей пудов

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88001e691c517189cc79d2167beea0eb.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов России уже зарезервированы в бюджете, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Законопроект об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассматривается во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Все зарезервировано, все заложено (в бюджете)", - сказал Пудов на заседании комитета, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230126/vyplaty-1847623520.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей пудов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), херсонская область , запорожская область