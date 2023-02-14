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Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023
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Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов
Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:57
2023-02-14T10:57
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей пудов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов России уже зарезервированы в бюджете, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Законопроект об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассматривается во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Все зарезервировано, все заложено (в бюджете)", - сказал Пудов на заседании комитета, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей пудов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Пудов, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Херсонская область , Запорожская область
10:57 14.02.2023
 
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов

Замминистра Пудов: средства на соцстрахование жителей новых регионов заложены в бюджете

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов России уже зарезервированы в бюджете, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
Законопроект об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассматривается во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
"Все зарезервировано, все заложено (в бюджете)", - сказал Пудов на заседании комитета, отвечая на соответствующий вопрос.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей ПудовМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Херсонская областьЗапорожская область
 
 
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