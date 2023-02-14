https://ria.ru/20230214/sotsstrakh-1851877347.html
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов - РИА Новости, 14.02.2023
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов
Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:57
2023-02-14T10:57
2023-02-14T10:57
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей пудов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Средства на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний жителей новых регионов России уже зарезервированы в бюджете, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Законопроект об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий граждан на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассматривается во вторник на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. "Все зарезервировано, все заложено (в бюджете)", - сказал Пудов на заседании комитета, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230126/vyplaty-1847623520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей пудов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Пудов, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Херсонская область , Запорожская область
Минтруд рассказал о соцстраховании жителей новых регионов
Замминистра Пудов: средства на соцстрахование жителей новых регионов заложены в бюджете