https://ria.ru/20230214/sostoyanie-1852011960.html

Министр обороны ФРГ невысоко оценил состояние обещанных Киеву Leopard 2

Министр обороны ФРГ невысоко оценил состояние обещанных Киеву Leopard 2 - РИА Новости, 14.02.2023

Министр обороны ФРГ невысоко оценил состояние обещанных Киеву Leopard 2

Состояние обещанных Украине танков Leopard 2 не позволяет назвать ситуацию вокруг их поставок успешной, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:16

2023-02-14T18:16

2023-02-14T19:04

в мире

германия

россия

украина

борис писториус

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_8fc46ad492fe0ee68d1d2bed868c901e.jpg

БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Состояние обещанных Украине танков Leopard 2 не позволяет назвать ситуацию вокруг их поставок успешной, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе."Сейчас речь о 14 танках Leopard 2A6 из Германии. В результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон также поставит три A6 — а для маленькой страны-члена НАТО как Португалии это достойный вклад. Дополнительные же поставки сейчас не обсуждаются. Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно", — пояснил он.По словам чиновника, особенно это касается состояния и боеготовности упомянутых танков, а также количества запчастей, которыми немецкие власти могут обеспечить ВСУ.В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230214/vsu-1851986614.html

https://ria.ru/20230213/angar-1851634825.html

германия

россия

украина

брюссель

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, украина, борис писториус, сергей лавров, нато, брюссель, m1 abrams, сша