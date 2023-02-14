18:16 14.02.2023 (обновлено: 19:04 14.02.2023)
Министр обороны ФРГ невысоко оценил состояние обещанных Киеву Leopard 2
Министр обороны ФРГ Писториус не смог назвать ситуацию с поставками ВСУ Leopard 2 успешной
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 фев — РИА Новости. Состояние обещанных Украине танков Leopard 2 не позволяет назвать ситуацию вокруг их поставок успешной, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе.
"Сейчас речь о 14 танках Leopard 2A6 из Германии. В результате разговора с моей португальской коллегой Лиссабон также поставит три A6 — а для маленькой страны-члена НАТО как Португалии это достойный вклад. Дополнительные же поставки сейчас не обсуждаются. Моделями A4 сейчас занимается польский коллега, и по текущему состоянию надо спрашивать его. И там тоже не сказать, чтобы сильно пьянящий успех, если выражаться сдержанно", — пояснил он.
По словам чиновника, особенно это касается состояния и боеготовности упомянутых танков, а также количества запчастей, которыми немецкие власти могут обеспечить ВСУ.
В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине танки Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Берлин на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера.
Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицы — современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику для Украины, станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.