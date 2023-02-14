https://ria.ru/20230214/shtab-1852026290.html

В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО

В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО - РИА Новости, 14.02.2023

В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО

Координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО создали в России, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрий Кузнецов. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:15

2023-02-14T19:15

2023-02-14T19:19

россия

москва

европа

нато

госдума рф

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО создали в России, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрий Кузнецов. Конференция по вопросам идеологической миграции в Россию из стран Запада прошла во вторник в Москве. "Не надо уговаривать возвращаться тех, кто Россию не любит, надо помочь тем, кто хочет быть вместе с нами", - добавил он. По его словам, вопрос работы координационного штаба будет дополнительно обсуждаться в ходе закрытого совещания с представителями МВД и МИД. Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев в ходе конференции отметил, что у России уже есть положительный опыт переселения мигрантов из Европы.

https://ria.ru/20230214/nato-1852005555.html

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москва

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, москва, европа, нато, госдума рф