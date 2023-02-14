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В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
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В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО
В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО
Координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО создали в России, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрий Кузнецов. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:15
2023-02-14T19:19
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москва
европа
нато
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО создали в России, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрий Кузнецов. Конференция по вопросам идеологической миграции в Россию из стран Запада прошла во вторник в Москве. "Не надо уговаривать возвращаться тех, кто Россию не любит, надо помочь тем, кто хочет быть вместе с нами", - добавил он. По его словам, вопрос работы координационного штаба будет дополнительно обсуждаться в ходе закрытого совещания с представителями МВД и МИД. Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев в ходе конференции отметил, что у России уже есть положительный опыт переселения мигрантов из Европы.
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Россия, Москва, Европа, НАТО, Госдума РФ
19:15 14.02.2023 (обновлено: 19:19 14.02.2023)
 
В России создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО

Депутат Госдумы Кузнецов заявил о создании штаба помощи переселенцам из стран НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО создали в России, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Дмитрий Кузнецов.
Конференция по вопросам идеологической миграции в Россию из стран Запада прошла во вторник в Москве.
"По итогам конференции участники... создали координационный штаб помощи переселенцам из стран НАТО, отвечающий за взаимодействие с государственными органами и заинтересованными работодателями", - сказал Кузнецов.
"Не надо уговаривать возвращаться тех, кто Россию не любит, надо помочь тем, кто хочет быть вместе с нами", - добавил он.
По его словам, вопрос работы координационного штаба будет дополнительно обсуждаться в ходе закрытого совещания с представителями МВД и МИД.
Первый замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Дмитрий Гусев в ходе конференции отметил, что у России уже есть положительный опыт переселения мигрантов из Европы.
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