https://ria.ru/20230214/shos-1851903365.html

В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях

В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях - РИА Новости, 14.02.2023

В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях

В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:15

2023-02-14T12:15

2023-02-14T12:16

анатолий сидоров

одкб

безопасность

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ДУШАНБЕ, 14 фев – РИА Новости. В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. "Мы не исключаем участия стран-членов ОДКБ в учения, проводимых ШОС, но участие должно быть согласовано с каждой страной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Сидоров выразил уверенность в том, что страны-члены ОДКБ будут участвовать в этих учениях. "Но кто именно и в каком качестве сейчас сказать не могу", - добавил он.

https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

анатолий сидоров, одкб, безопасность