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В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях - РИА Новости, 14.02.2023
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В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях
В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях - РИА Новости, 14.02.2023
В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях
В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:16
анатолий сидоров
одкб
безопасность
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ДУШАНБЕ, 14 фев – РИА Новости. В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. "Мы не исключаем участия стран-членов ОДКБ в учения, проводимых ШОС, но участие должно быть согласовано с каждой страной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Сидоров выразил уверенность в том, что страны-члены ОДКБ будут участвовать в этих учениях. "Но кто именно и в каком качестве сейчас сказать не могу", - добавил он.
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анатолий сидоров, одкб, безопасность
Анатолий Сидоров, ОДКБ, Безопасность
12:15 14.02.2023 (обновлено: 12:16 14.02.2023)
 
В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях

Начальник Объединенного штаба ОДКБ Сидоров допустил участие стран ШОС в совместных учениях

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 14 фев – РИА Новости. В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"Мы не исключаем участия стран-членов ОДКБ в учения, проводимых ШОС, но участие должно быть согласовано с каждой страной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Сидоров выразил уверенность в том, что страны-члены ОДКБ будут участвовать в этих учениях. "Но кто именно и в каком качестве сейчас сказать не могу", - добавил он.
Церемония открытия совместного учения с КСБР ЦАР Рубеж-2022 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Анатолий СидоровОДКББезопасность
 
 
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