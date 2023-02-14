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В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях
В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях - РИА Новости, 14.02.2023
В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях
В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:16
анатолий сидоров
одкб
безопасность
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ДУШАНБЕ, 14 фев – РИА Новости. В ОДКБ не исключают участия стран ШОС в совместных учениях, сообщил в ходе онлайн конференции начальник Объединенного штаба генерал-полковник Анатолий Сидоров. "Мы не исключаем участия стран-членов ОДКБ в учения, проводимых ШОС, но участие должно быть согласовано с каждой страной", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости. Сидоров выразил уверенность в том, что страны-члены ОДКБ будут участвовать в этих учениях. "Но кто именно и в каком качестве сейчас сказать не могу", - добавил он.
https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анатолий сидоров, одкб, безопасность
Анатолий Сидоров, ОДКБ, Безопасность
12:15 14.02.2023 (обновлено: 12:16 14.02.2023)
В ОДКБ не исключили участия стран ШОС в совместных учениях
Начальник Объединенного штаба ОДКБ Сидоров допустил участие стран ШОС в совместных учениях