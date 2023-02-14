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Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/shary-1852004301.html
Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией
Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией
Воздушные шары появились над территорией Украины, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление представителя командования военно-воздушных сил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:50
2023-02-14T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
сша
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китай
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воздушные шары появились над территорией Украины, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление представителя командования военно-воздушных сил страны Юрия Игната."Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация", — сообщил он.Похожие шары, которые, по мнению украинских ВВС, якобы запустили с территории России, были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля, их поразили с помощью системы ПВО.В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными. Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.
https://ria.ru/20230214/nlo-1851925347.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр, китай
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР, Китай
17:50 14.02.2023 (обновлено: 18:30 14.02.2023)
 
Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат сообщил о воздушных шарах над территорией страны

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воздушные шары появились над территорией Украины, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление представителя командования военно-воздушных сил страны Юрия Игната.
"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация", — сообщил он.
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В небе над Китаем заметили НЛО
Похожие шары, которые, по мнению украинских ВВС, якобы запустили с территории России, были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля, их поразили с помощью системы ПВО.
В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.
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В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными.
Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСШАСитуация в ДНР и ЛНРКитай
 
 
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