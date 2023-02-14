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Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией

Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией - РИА Новости, 14.02.2023

Украинские военные заявили о воздушных шарах над своей территорией

Воздушные шары появились над территорией Украины, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление представителя командования военно-воздушных сил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:50

2023-02-14T17:50

2023-02-14T18:30

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Воздушные шары появились над территорией Украины, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление представителя командования военно-воздушных сил страны Юрия Игната."Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация", — сообщил он.Похожие шары, которые, по мнению украинских ВВС, якобы запустили с территории России, были замечены в небе над Днепропетровской областью 12 февраля, их поразили с помощью системы ПВО.В минувшее воскресенье американские военные сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат, пересекший территорию США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в воздушном пространстве страны с 1 января 2022 года. В Белом доме эти утверждения назвали ложными. Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение остальных трех объектов, которые удалось перехватить над Аляской, Канадой и озером Гурон.

https://ria.ru/20230214/nlo-1851925347.html

https://ria.ru/20230213/tayvan-1851590975.html

https://ria.ru/20230203/ssha-1849581419.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр, китай