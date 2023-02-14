https://ria.ru/20230214/selo-1851902948.html

Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий

Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий - РИА Новости, 14.02.2023

Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий

Кузбасс в 2023 году увеличит более чем в 5 раз объем средств на развитие сельских территорий по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:15

2023-02-14T12:15

2023-02-14T12:15

кемеровская область

таштагольский район

сергей цивилев

россия

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КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Кузбасс в 2023 году увеличит более чем в 5 раз объем средств на развитие сельских территорий по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Благоустройство сельских территорий, капитальный ремонт объектов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий в селах и содействие сельхозтоваропроизводителям в обеспечении кадрами запланировано в рамках региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы". Уточняется, что сумма выделяемых в 2023 году средств составит более полумиллиарда рублей. "В Кузбассе в сельской местности проживают около 380 тысяч человек, это 14% населения региона. Наша цель – создать для них максимально благоприятные условия для работы, ведения бизнеса, воспитания детей, отдыха. Село должно становиться более привлекательным для молодых квалифицированных специалистов и активных граждан, готовых вносить вклад в развитие территорий, поэтому работу в данном направлении продолжаем в усиленном режиме. Объем средств на развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году увеличим более чем в пять раз в сравнении с прошлым годом", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Уточняется, что в рамках направления "Современный облик сельских территорий" в селе Малая Салаирка Гурьевского округа планируется провести капитальный ремонт школы и спортивного зала, а также сетей водоснабжения в Салаире; в Промышленновском округе капитально отремонтируют Дом культуры в селе Ваганово и школу в деревне Усть-Тарсьма. В рамках мероприятий "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в Прокопьевском округе планируется капитально отремонтировать автодороги в поселке Трудармейский. По направлению "Благоустройство сельских территорий" в деревне Васьково, селах Краснинское и Ваганово, поселках Плотниково и Голубево Промышленновского округа появятся зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные дорожки. Также будут реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий в сельских территориях. Сельхозтоваропроизводителям будут возмещены затраты по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также затраты на прохождение практики студентами. В 2022 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов было направлено 79,8 миллиона рублей. В поселке Трудармейский Прокопьевского округа построены канализационная сеть и очистные сооружения, благодаря чему экологическая обстановка улучшилась в самом поселке и в 14 ближайших населенных пунктах. В Таштагольском районе была обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов. В Яйском и Мариинском округах в рамках программы были обустроены две детские игровые площадки.

https://ria.ru/20230213/kuzbass-1851731859.html

https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html

https://ria.ru/20230209/kvartal-1850739369.html

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Владимир Лаврентьев

кемеровская область, таштагольский район, сергей цивилев, россия