https://ria.ru/20230214/selo-1851902948.html
Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий
Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий - РИА Новости, 14.02.2023
Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий
Кузбасс в 2023 году увеличит более чем в 5 раз объем средств на развитие сельских территорий по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:15
2023-02-14T12:15
кемеровская область
таштагольский район
сергей цивилев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости. Кузбасс в 2023 году увеличит более чем в 5 раз объем средств на развитие сельских территорий по сравнению с 2022 годом, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Благоустройство сельских территорий, капитальный ремонт объектов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий в селах и содействие сельхозтоваропроизводителям в обеспечении кадрами запланировано в рамках региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы". Уточняется, что сумма выделяемых в 2023 году средств составит более полумиллиарда рублей. "В Кузбассе в сельской местности проживают около 380 тысяч человек, это 14% населения региона. Наша цель – создать для них максимально благоприятные условия для работы, ведения бизнеса, воспитания детей, отдыха. Село должно становиться более привлекательным для молодых квалифицированных специалистов и активных граждан, готовых вносить вклад в развитие территорий, поэтому работу в данном направлении продолжаем в усиленном режиме. Объем средств на развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году увеличим более чем в пять раз в сравнении с прошлым годом", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Уточняется, что в рамках направления "Современный облик сельских территорий" в селе Малая Салаирка Гурьевского округа планируется провести капитальный ремонт школы и спортивного зала, а также сетей водоснабжения в Салаире; в Промышленновском округе капитально отремонтируют Дом культуры в селе Ваганово и школу в деревне Усть-Тарсьма. В рамках мероприятий "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в Прокопьевском округе планируется капитально отремонтировать автодороги в поселке Трудармейский. По направлению "Благоустройство сельских территорий" в деревне Васьково, селах Краснинское и Ваганово, поселках Плотниково и Голубево Промышленновского округа появятся зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные дорожки. Также будут реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий в сельских территориях. Сельхозтоваропроизводителям будут возмещены затраты по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также затраты на прохождение практики студентами. В 2022 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов было направлено 79,8 миллиона рублей. В поселке Трудармейский Прокопьевского округа построены канализационная сеть и очистные сооружения, благодаря чему экологическая обстановка улучшилась в самом поселке и в 14 ближайших населенных пунктах. В Таштагольском районе была обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов. В Яйском и Мариинском округах в рамках программы были обустроены две детские игровые площадки.
https://ria.ru/20230213/kuzbass-1851731859.html
https://ria.ru/20230210/kompleks-1851135103.html
https://ria.ru/20230209/kvartal-1850739369.html
кемеровская область
таштагольский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, таштагольский район, сергей цивилев, россия
Кемеровская область, Таштагольский район, Сергей Цивилев, Россия
Кузбасс увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий
Кузбасс в 2023 году увеличит в пять раз объем средств на развитие сельских территорий
КЕМЕРОВО, 14 фев – РИА Новости.
Кузбасс в 2023 году увеличит более чем в 5 раз объем средств на развитие сельских территорий по сравнению с 2022 годом, сообщает
пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Благоустройство сельских территорий, капитальный ремонт объектов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий в селах и содействие сельхозтоваропроизводителям в обеспечении кадрами запланировано в рамках региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы". Уточняется, что сумма выделяемых в 2023 году средств составит более полумиллиарда рублей.
"В Кузбассе в сельской местности проживают около 380 тысяч человек, это 14% населения региона. Наша цель – создать для них максимально благоприятные условия для работы, ведения бизнеса, воспитания детей, отдыха. Село должно становиться более привлекательным для молодых квалифицированных специалистов и активных граждан, готовых вносить вклад в развитие территорий, поэтому работу в данном направлении продолжаем в усиленном режиме. Объем средств на развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году увеличим более чем в пять раз в сравнении с прошлым годом", — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Уточняется, что в рамках направления "Современный облик сельских территорий" в селе Малая Салаирка Гурьевского округа планируется провести капитальный ремонт школы и спортивного зала, а также сетей водоснабжения в Салаире; в Промышленновском округе капитально отремонтируют Дом культуры в селе Ваганово и школу в деревне Усть-Тарсьма. В рамках мероприятий "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" в Прокопьевском округе планируется капитально отремонтировать автодороги в поселке Трудармейский.
По направлению "Благоустройство сельских территорий" в деревне Васьково, селах Краснинское и Ваганово, поселках Плотниково и Голубево Промышленновского округа появятся зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, пешеходные дорожки.
Также будут реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий в сельских территориях. Сельхозтоваропроизводителям будут возмещены затраты по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также затраты на прохождение практики студентами.
В 2022 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" на реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов было направлено 79,8 миллиона рублей. В поселке Трудармейский Прокопьевского округа построены канализационная сеть и очистные сооружения, благодаря чему экологическая обстановка улучшилась в самом поселке и в 14 ближайших населенных пунктах. В Таштагольском районе
была обустроена площадка накопления твердых коммунальных отходов. В Яйском и Мариинском округах в рамках программы были обустроены две детские игровые площадки.