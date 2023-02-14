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На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле - РИА Новости, 14.02.2023
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На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле
На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле - РИА Новости, 14.02.2023
На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле
Власти Железноводска (Ставропольcкий край) ищут новых хозяев для 12 щенков, обнаруженных в дупле в лесу. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:30
2023-02-14T17:18
железноводск
евгений бакулин
россия
происшествия
собаки
животные
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ПЯТИГОРСК, 14 фев — РИА Новости. Власти Железноводска (Ставропольcкий край) ищут новых хозяев для 12 щенков, обнаруженных в дупле в лесу. "Вот такой подарочек в зимнем лесу. Помните сказку "12 месяцев"? Так вот и щенков ровно 12. Неизвестно, сюжет ли как в сказке повторяется или жители вынесли и избавились от приплода, но готов найти дом щенкам", — написал глава города Евгений Бакулин в Telegram-канале.Он предложил дать щенкам имена по названием месяцев и добавил, что сам взял в качестве питомца Февраль."Мне, конечно, жалко щенков, но это будущие бродячие собаки. Они не виноваты, что остались на улице, что греются в этом дупле. Им просто не повезло", — отметил Бакулин.Он призвал местных жителей вместе найти для щенков "дом, где их будут любить".
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железноводск, евгений бакулин, россия, происшествия, собаки, животные
Железноводск, Евгений Бакулин, Россия, Происшествия, Собаки, Животные
16:30 14.02.2023 (обновлено: 17:18 14.02.2023)
 
На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле

Власти Железноводска на Ставрополье ищут дом для 12 щенков, найденных в дупле в лесу

© Фото : Евгений Бакулин/TelegramФото щенков, опубликованное в Telegram-канале главы Железноводска Евгения Бакулина
Фото щенков, опубликованное в Telegram-канале главы Железноводска Евгения Бакулина - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Евгений Бакулин/Telegram
Фото щенков, опубликованное в Telegram-канале главы Железноводска Евгения Бакулина
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ПЯТИГОРСК, 14 фев — РИА Новости. Власти Железноводска (Ставропольcкий край) ищут новых хозяев для 12 щенков, обнаруженных в дупле в лесу.
"Вот такой подарочек в зимнем лесу. Помните сказку "12 месяцев"? Так вот и щенков ровно 12. Неизвестно, сюжет ли как в сказке повторяется или жители вынесли и избавились от приплода, но готов найти дом щенкам", — написал глава города Евгений Бакулин в Telegram-канале.
Он предложил дать щенкам имена по названием месяцев и добавил, что сам взял в качестве питомца Февраль.
"Мне, конечно, жалко щенков, но это будущие бродячие собаки. Они не виноваты, что остались на улице, что греются в этом дупле. Им просто не повезло", — отметил Бакулин.
Он призвал местных жителей вместе найти для щенков "дом, где их будут любить".
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ЖелезноводскЕвгений БакулинРоссияПроисшествияСобакиЖивотные
 
 
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