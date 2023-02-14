https://ria.ru/20230214/schenki-1851979723.html

На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле

На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле - РИА Новости, 14.02.2023

На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле

Власти Железноводска (Ставропольcкий край) ищут новых хозяев для 12 щенков, обнаруженных в дупле в лесу. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:30

2023-02-14T16:30

2023-02-14T17:18

железноводск

евгений бакулин

россия

происшествия

собаки

животные

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ПЯТИГОРСК, 14 фев — РИА Новости. Власти Железноводска (Ставропольcкий край) ищут новых хозяев для 12 щенков, обнаруженных в дупле в лесу. "Вот такой подарочек в зимнем лесу. Помните сказку "12 месяцев"? Так вот и щенков ровно 12. Неизвестно, сюжет ли как в сказке повторяется или жители вынесли и избавились от приплода, но готов найти дом щенкам", — написал глава города Евгений Бакулин в Telegram-канале.Он предложил дать щенкам имена по названием месяцев и добавил, что сам взял в качестве питомца Февраль."Мне, конечно, жалко щенков, но это будущие бродячие собаки. Они не виноваты, что остались на улице, что греются в этом дупле. Им просто не повезло", — отметил Бакулин.Он призвал местных жителей вместе найти для щенков "дом, где их будут любить".

https://ria.ru/20230122/kinolog-1846531314.html

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Владимир Лаврентьев

железноводск, евгений бакулин, россия, происшествия, собаки, животные