16:30 14.02.2023 (обновлено: 17:18 14.02.2023)
На Ставрополье ищут дом 12 щенкам, найденным в дупле
Власти Железноводска на Ставрополье ищут дом для 12 щенков, найденных в дупле в лесу
© Фото : Евгений Бакулин/TelegramФото щенков, опубликованное в Telegram-канале главы Железноводска Евгения Бакулина
Фото щенков, опубликованное в Telegram-канале главы Железноводска Евгения Бакулина
ПЯТИГОРСК, 14 фев — РИА Новости. Власти Железноводска (Ставропольcкий край) ищут новых хозяев для 12 щенков, обнаруженных в дупле в лесу.
"Вот такой подарочек в зимнем лесу. Помните сказку "12 месяцев"? Так вот и щенков ровно 12. Неизвестно, сюжет ли как в сказке повторяется или жители вынесли и избавились от приплода, но готов найти дом щенкам", — написал глава города Евгений Бакулин в Telegram-канале.
Он предложил дать щенкам имена по названием месяцев и добавил, что сам взял в качестве питомца Февраль.
"Мне, конечно, жалко щенков, но это будущие бродячие собаки. Они не виноваты, что остались на улице, что греются в этом дупле. Им просто не повезло", — отметил Бакулин.
Он призвал местных жителей вместе найти для щенков "дом, где их будут любить".
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