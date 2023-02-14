https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852042790.html

ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана

ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана - РИА Новости, 14.02.2023

ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана

Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:05

2023-02-14T22:05

2023-02-14T23:29

сша

иран

оон

в мире

великобритания

дональд трамп

novartis

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ЖЕНЕВА, 14 фев — РИА Новости. Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН."Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения", — отмечается в документе.В тексте уточняется, что Иран получил отказ в поставках лекарств от ведущего экспортера, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих медикаментов, произведенных французской компанией Roquette Frères.В ООН также назвали сложными и неясными гуманитарные исключения для медицинских товаров в американских санкционных правилах.В 2015-м Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США во время правления Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html

https://ria.ru/20230209/sanktsii-1850897707.html

сша

иран

великобритания

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сша, иран, оон, в мире, великобритания, дональд трамп, novartis , совместный всеобъемлющий план действий (свпд)