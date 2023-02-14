22:05 14.02.2023 (обновлено: 23:29 14.02.2023)
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана с точки зрения международного права
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 14 фев — РИА Новости. Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН.
"Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения", — отмечается в документе.
В тексте уточняется, что Иран получил отказ в поставках лекарств от ведущего экспортера, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих медикаментов, произведенных французской компанией Roquette Frères.
"После повторного введения санкций США в 2018 году чрезмерное их соблюдение усилилось, что повлияло на импорт жизненно важных препаратов, регулирующих уровень железа, для иранских пациентов с талассемией. Это не только нарушает их право на здоровье, но и ведет к увеличению числа осложнений и смертности", — приводятся в заявлении слова экспертов.
В ООН также назвали сложными и неясными гуманитарные исключения для медицинских товаров в американских санкционных правилах.
В мае 2018 года США во время правления Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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