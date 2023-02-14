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ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана - РИА Новости, 14.02.2023
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ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана - РИА Новости, 14.02.2023
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана
Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:05
2023-02-14T23:29
сша
иран
оон
в мире
великобритания
дональд трамп
novartis
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ЖЕНЕВА, 14 фев — РИА Новости. Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН."Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения", — отмечается в документе.В тексте уточняется, что Иран получил отказ в поставках лекарств от ведущего экспортера, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих медикаментов, произведенных французской компанией Roquette Frères.В ООН также назвали сложными и неясными гуманитарные исключения для медицинских товаров в американских санкционных правилах.В 2015-м Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США во время правления Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20230209/iran-1850718802.html
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сша, иран, оон, в мире, великобритания, дональд трамп, novartis , совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
США, Иран, ООН, В мире, Великобритания, Дональд Трамп, Novartis , Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
22:05 14.02.2023 (обновлено: 23:29 14.02.2023)
 
ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана

ООН усомнилась в законности санкций США против Ирана с точки зрения международного права

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 фев — РИА Новости. Законность санкций США против Ирана вызывает сомнения с точки зрения международного права, говорится в заявлении на сайте УВКПЧ ООН.
"Законность односторонних санкций США против Ирана сомнительна с точки зрения международного права, как и законность их экстерриториального применения", — отмечается в документе.
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Россия и Иран работают над снижением эффекта от санкций, сообщил посол
В тексте уточняется, что Иран получил отказ в поставках лекарств от ведущего экспортера, швейцарской фармацевтической группы Novartis, и ключевых ингредиентов для этих медикаментов, произведенных французской компанией Roquette Frères.

"После повторного введения санкций США в 2018 году чрезмерное их соблюдение усилилось, что повлияло на импорт жизненно важных препаратов, регулирующих уровень железа, для иранских пациентов с талассемией. Это не только нарушает их право на здоровье, но и ведет к увеличению числа осложнений и смертности", — приводятся в заявлении слова экспертов.

В ООН также назвали сложными и неясными гуманитарные исключения для медицинских товаров в американских санкционных правилах.
В 2015-м Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
В мае 2018 года США во время правления Дональда Трампа вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении обязательств в рамках СВПД, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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США расширили санкции против Ирана
 
СШАИранООНВ миреВеликобританияДональд ТрампNovartisСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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