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США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
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США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ
США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ
США могут ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:51
2023-02-14T21:51
цены на нефть
россия
сша
европа
владимир путин
газпромбанк
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США могут ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, сообщает агентство Рейтер. Агентство указывает, что масштаб новых возможных ограничений не ясен, поскольку в Европе хотят смягчить дальнейшие санкции и их воздействие на экономику, санкции против "Газпромбанка", к примеру, не введены, поскольку учреждение занимается платежами за энергию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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цены на нефть, россия, сша, европа, владимир путин, газпромбанк, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, США, Европа, Владимир Путин, Газпромбанк, Санкции в отношении России
21:51 14.02.2023
 
США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ

Reuters: США могут ввести новые санкции против российских банков

© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США могут ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, сообщает агентство Рейтер.
"Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры", - цитирует агентство слова главы управления по координации санкций госдепа США Джеймса О'Брайена.
Агентство указывает, что масштаб новых возможных ограничений не ясен, поскольку в Европе хотят смягчить дальнейшие санкции и их воздействие на экономику, санкции против "Газпромбанка", к примеру, не введены, поскольку учреждение занимается платежами за энергию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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Цены на нефтьРоссияСШАЕвропаВладимир ПутинГазпромбанкСанкции в отношении России
 
 
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