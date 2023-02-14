США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ
Reuters: США могут ввести новые санкции против российских банков
© AP Photo / Nam Y. HuhАмериканский флаг
© AP Photo / Nam Y. Huh
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США могут ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, сообщает агентство Рейтер.
"Мы ищем дополнительные банки и финансовые учреждения, чтобы понять, как Россия взаимодействует с внешним миром. Вполне возможно, будут новые меры", - цитирует агентство слова главы управления по координации санкций госдепа США Джеймса О'Брайена.
Агентство указывает, что масштаб новых возможных ограничений не ясен, поскольку в Европе хотят смягчить дальнейшие санкции и их воздействие на экономику, санкции против "Газпромбанка", к примеру, не введены, поскольку учреждение занимается платежами за энергию.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.