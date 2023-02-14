https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852040784.html

США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ

США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023

США ищут, против каких еще российских банков ввести санкции, пишут СМИ

США могут ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, сообщает агентство Рейтер. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:51

2023-02-14T21:51

2023-02-14T21:51

цены на нефть

россия

сша

европа

владимир путин

газпромбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США могут ввести новые санкции против российских банков и ужесточить меры за уклонение от ограничений, сообщает агентство Рейтер. Агентство указывает, что масштаб новых возможных ограничений не ясен, поскольку в Европе хотят смягчить дальнейшие санкции и их воздействие на экономику, санкции против "Газпромбанка", к примеру, не введены, поскольку учреждение занимается платежами за энергию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1852036469.html

россия

сша

европа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, сша, европа, владимир путин, газпромбанк, санкции в отношении россии