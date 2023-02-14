https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851922073.html

Глава Минфина Франции призвал ужесточить санкции против России

Глава Минфина Франции призвал ужесточить санкции против России - РИА Новости, 14.02.2023

Глава Минфина Франции призвал ужесточить санкции против России

Санкции против России эффективны, они должны быть и будут усилены в ближайшие месяцы, заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:23

2023-02-14T13:23

2023-02-14T13:25

экономика

россия

франция

москва

брюно ле мэр

евросоюз

еврокомиссия

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/11/1512271106_0:217:4594:2801_1920x0_80_0_0_ecc9bc3e4f98d3395d62bbbc01e12054.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Санкции против России эффективны, они должны быть и будут усилены в ближайшие месяцы, заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли также, что Западу не хватает мужества признать, что санкции против РФ с треском провалились. Хотя в самих западных странах уже не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны. "Хотел бы высказаться по поводу санкций против России, потому как я слышу много глупостей на этот счет. Санкции против России, принятые ЕС, эффективны. Российская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Санкции должны быть усилены, и они будут усилены в ближайшие месяцы, потому что мы хотим, чтобы они дали результаты", - сказал министр по прибытии на заседание Совета ЕС по экономике и финансам в Брюсселе. Отвечая на вопрос журналиста о том, что МВФ спрогнозировал рост российской экономки вместо спада, Лен Мэр отметил, что доходы от продажи нефтепродуктов в России "снизились на 46%", добавив, что "санкции будут эффективны в долгосрочной перспективе" и что "нельзя недооценивать их влияние на российскую экономику". Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил ранее журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. А министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз МВФ, заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи. МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230214/mgimo-1851921518.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851791143.html

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851905648.html

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851783131.html

россия

франция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, франция, москва, брюно ле мэр, евросоюз, еврокомиссия, мвф, санкции в отношении россии, в мире