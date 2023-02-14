13:23 14.02.2023 (обновлено: 13:25 14.02.2023)
Глава Минфина Франции призвал ужесточить санкции против России
Глава Минфина Франции Ле Мэр: санкции против России эффективны и должны быть усилены
© AP Photo / Kamil ZihniogluМинистр финансов Франции Брюно Ле Мэр
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Санкции против России эффективны, они должны быть и будут усилены в ближайшие месяцы, заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве заявляли также, что Западу не хватает мужества признать, что санкции против РФ с треском провалились. Хотя в самих западных странах уже не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны.
Вчера, 13:19МИД Польши уволил всех выпускников МГИМО
"Хотел бы высказаться по поводу санкций против России, потому как я слышу много глупостей на этот счет. Санкции против России, принятые ЕС, эффективны. Российская экономика сталкивается с серьезными трудностями. Санкции должны быть усилены, и они будут усилены в ближайшие месяцы, потому что мы хотим, чтобы они дали результаты", - сказал министр по прибытии на заседание Совета ЕС по экономике и финансам в Брюсселе.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что МВФ спрогнозировал рост российской экономки вместо спада, Лен Мэр отметил, что доходы от продажи нефтепродуктов в России "снизились на 46%", добавив, что "санкции будут эффективны в долгосрочной перспективе" и что "нельзя недооценивать их влияние на российскую экономику".
Возможности для выхода экономики России по итогам 2023 года в положительную зону есть, заявил ранее журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. А министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя обновленный прогноз МВФ, заявил, что зарубежные коллеги стали признавать очевидные вещи.
МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшие дни ЕК предложит новый, десятый по счету пакет санкций против России.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.