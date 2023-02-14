https://ria.ru/20230214/samolety-1852046781.html

В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски

В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски - РИА Новости, 14.02.2023

В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски

Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило во вторник, что "обнаружило, отследило и перехватило" четыре принадлежащих России самолета, якобы вторгшихся РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T23:02

2023-02-14T23:02

2023-02-14T23:02

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило во вторник, что "обнаружило, отследило и перехватило" четыре принадлежащих России самолета, якобы вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля. "NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном заявлении военных. В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации. "NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее", - следует из заявления. В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20230213/norad-1851592333.html

https://ria.ru/20200920/tu-160-1577508352.html

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в мире, аляска, сша, россия, norad