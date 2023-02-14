В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски
NORAD утверждает, что перехватило четыре российских самолета в зоне ПВО Аляски
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air ForceРадар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air Force
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило во вторник, что "обнаружило, отследило и перехватило" четыре принадлежащих России самолета, якобы вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля.
"NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном заявлении военных.
В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации. "NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее", - следует из заявления.
В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.
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