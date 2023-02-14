Рейтинг@Mail.ru
В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/samolety-1852046781.html
В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски
В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски - РИА Новости, 14.02.2023
В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски
Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило во вторник, что "обнаружило, отследило и перехватило" четыре принадлежащих России самолета, якобы вторгшихся РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T23:02
2023-02-14T23:02
в мире
аляска
сша
россия
norad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152913/19/1529131931_0:63:3000:1751_1920x0_80_0_0_5e00b52141d73bb59bbfd27c1c8e1542.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило во вторник, что "обнаружило, отследило и перехватило" четыре принадлежащих России самолета, якобы вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля. "NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном заявлении военных. В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации. "NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее", - следует из заявления. В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20230213/norad-1851592333.html
https://ria.ru/20200920/tu-160-1577508352.html
аляска
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152913/19/1529131931_266:0:2935:2002_1920x0_80_0_0_29e58be1a1dec2731a9b802b71a369a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, россия, norad
В мире, Аляска, США, Россия, NORAD
23:02 14.02.2023
 
В США утверждают, что перехватили четыре российских самолета вблизи Аляски

NORAD утверждает, что перехватило четыре российских самолета в зоне ПВО Аляски

© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air ForceРадар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки NORAD на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Chief Petty Officer Brandon Raile/U.S. Air Force
Радар объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки "NORAD" на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило во вторник, что "обнаружило, отследило и перехватило" четыре принадлежащих России самолета, якобы вторгшихся в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски 13 февраля.
"NORAD обнаружило, отследило, точно идентифицировало и перехватило четыре самолета, вторгшихся в опознавательную зону ПВО Аляски и находившихся в ней 13 февраля. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство США или Канады", - говорится в распространенном заявлении военных.
Моряки ВМС США транспортируют высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина. 5 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 04:11
NORAD не исключает версию внеземного происхождения сбитых над США объектов
В командовании добавили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются в качестве угрозы или провокации. "NORAD ожидал эту активность и, в результате нашего планирования, был готов пресечь ее", - следует из заявления.
В заключение командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никоим образом не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неопознанных летательных аппаратов.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
20 сентября 2020, 13:59
NORAD рассказало о залетевших в зону ПВО США российских бомбардировщиках
 
В миреАляскаСШАРоссияNORAD
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала