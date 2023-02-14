https://ria.ru/20230214/samolety-1851988602.html

Российские самолеты не нарушали пространство других стран, заявили в Польше

Российские самолеты не нарушали пространство других стран, заявили в Польше - РИА Новости, 14.02.2023

Российские самолеты не нарушали пространство других стран, заявили в Польше

Министерство национальной обороны Польши подтвердило, что нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:55

2023-02-14T16:55

2023-02-14T16:55

польша

нидерланды

россия

нато

f-35

ил-20

су-27

в мире

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ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши подтвердило, что нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей, отметив, что они не нарушили воздушное пространство никакой страны. Ранее местное издание со ссылкой на военное ведомство отмечало, что истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей. "Голландские F-35, дислоцированные на 22-й тактической авиабазе в Мальборке, были подняты в воздух в понедельник (13 февраля) для идентификации и перехвата трех российских самолетов, которые действовали вблизи воздушного пространства Польши", - сообщило минобороны республики Польскому телевидению. Как добавили в министерстве, самолеты пролетели над акваторией международных вод, при этом воздушное пространство ни одной страны нарушено не было. "Операция проводилась в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing, осуществляющей надзор за восточным флангом альянса. Подрыв дежурной пары — стандартная процедура в такой ситуации", - сказали в министерстве. По данным министерства обороны Нидерландов, речь идет о российских самолетах Ил-20 и Су-27. В январе сообщалось, что нидерландские истребители F-35 начали первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО. В минобороны РФ не раз отмечали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20230214/s-400-1851842719.html

https://ria.ru/20230212/shary-1851546392.html

польша

нидерланды

россия

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польша, нидерланды, россия, нато, f-35, ил-20, су-27, в мире