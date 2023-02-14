https://ria.ru/20230214/samolety-1851895597.html

Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши

Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши - РИА Новости, 14.02.2023

Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши

Нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:58

2023-02-14T11:58

2023-02-14T12:12

в мире

нидерланды

нато

польша

f-35

россия

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155619/83/1556198353_0:126:2392:1472_1920x0_80_0_0_e96f9dfaf645ce716c2391fb78fefc8b.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство обороны. "Российские самолеты выполняли групповой полет. Два голландских F-35 их обнаружили, идентифицировали и сопроводили", - передает издание. По данным министерства обороны Нидерландов, речь идет о российских самолетах Ил-20 и Су-27. Как утверждает министерство, они летели из Калининграда в Польшу и находились на границе. В январе сообщалось, что нидерландские истребители F-35 начали первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО. Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.

https://ria.ru/20221212/samolet-1838149280.html

нидерланды

польша

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, нато, польша, f-35, россия, калининград