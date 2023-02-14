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Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши - РИА Новости, 14.02.2023
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Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши
Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши - РИА Новости, 14.02.2023
Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши
Нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:58
2023-02-14T12:12
в мире
нидерланды
нато
польша
f-35
россия
калининград
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство обороны. "Российские самолеты выполняли групповой полет. Два голландских F-35 их обнаружили, идентифицировали и сопроводили", - передает издание. По данным министерства обороны Нидерландов, речь идет о российских самолетах Ил-20 и Су-27. Как утверждает министерство, они летели из Калининграда в Польшу и находились на границе. В январе сообщалось, что нидерландские истребители F-35 начали первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО. Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
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в мире, нидерланды, нато, польша, f-35, россия, калининград
В мире, Нидерланды, НАТО, Польша, F-35, Россия, Калининград
11:58 14.02.2023 (обновлено: 12:12 14.02.2023)
 
Нидерландские истребители сопроводили российские самолеты возле Польши

NL Times: нидерландские F-35 сопроводили российские военные самолеты у границы с Польшей

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель F-35A Lightning II
Истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета на границе с Польшей, сообщает местное издание NL Times со ссылкой на министерство обороны.
"Российские самолеты выполняли групповой полет. Два голландских F-35 их обнаружили, идентифицировали и сопроводили", - передает издание. По данным министерства обороны Нидерландов, речь идет о российских самолетах Ил-20 и Су-27. Как утверждает министерство, они летели из Калининграда в Польшу и находились на границе.
В январе сообщалось, что нидерландские истребители F-35 начали первые тренировочные полеты в Польше в рамках миссии НАТО.
Нидерланды значительно расширили военное присутствие НАТО в Восточной Европе. С начала военной операции РФ на Украине голландцы направили несколько истребителей F-35 и F-16 для патрулирования воздушного пространства над восточным флангом зоны альянса. Так, в Болгарии дислоцированы четыре истребителя F-35, которые будут вести наблюдение за воздушным пространством до конца мая. В середине апреля Нидерланды направили 150 военных в Словакию для развертывания зенитно-ракетных комплексов Patriot. Кроме того, уже более пяти лет голландская армия участвует в передовом присутствии НАТО в Литве.
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В миреНидерландыНАТОПольшаF-35РоссияКалининград
 
 
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