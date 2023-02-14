https://ria.ru/20230214/samolety-1851891395.html
Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL
Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL - РИА Новости, 14.02.2023
Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL
Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL, заявил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:43
2023-02-14T11:43
2023-02-14T11:47
россия
индия
юрий слюсарь
миг-35
технологии
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БАНГАЛОР (Индия), 14 фев – РИА Новости. Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. "Что касается наших перспективных проектов – это тендер на легкий истребитель, 114 штук, который откладывается, но в повестке дня ВВС Индии остается. Здесь на базе нашего самолета МиГ-35 мы предлагаем проект. Опять-таки, на основе большого технологического сотрудничества с Индией с местной компанией HAL, на базе которой мы предлагаем в значительной мере произвести эти 114 самолетов и поставить в интересах ВС Индии", - сказал он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023. Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил РИА Новости, что Россия ждет открытия Индией тендера на поставку истребителей для ВВС этой страны.
https://ria.ru/20230214/sukhoi-1851889434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, юрий слюсарь , миг-35, технологии
Россия, Индия, Юрий Слюсарь , МиГ-35, Технологии
11:43 14.02.2023 (обновлено: 11:47 14.02.2023)
Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL
Глава ОАК Слюсарь: Россия предложила собрать 114 самолетов на базе МиГ-35 на индийском HAL