https://ria.ru/20230214/samolety-1851891395.html

Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL

Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL - РИА Новости, 14.02.2023

Россия предложила произвести 114 самолетов на площадке индийской HAL

Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL, заявил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:43

2023-02-14T11:43

2023-02-14T11:47

россия

индия

юрий слюсарь

миг-35

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565040150_0:122:2155:1334_1920x0_80_0_0_e2b07e4ef8176ff2409915a274a2387e.jpg

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев – РИА Новости. Россия в рамках тендера на поставку Индии 114 легких истребителей предлагает собрать такие машины на базе самолета МиГ-35 на индийском предприятии HAL, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь. "Что касается наших перспективных проектов – это тендер на легкий истребитель, 114 штук, который откладывается, но в повестке дня ВВС Индии остается. Здесь на базе нашего самолета МиГ-35 мы предлагаем проект. Опять-таки, на основе большого технологического сотрудничества с Индией с местной компанией HAL, на базе которой мы предлагаем в значительной мере произвести эти 114 самолетов и поставить в интересах ВС Индии", - сказал он на полях аэрокосмической выставки Aero India 2023. Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил РИА Новости, что Россия ждет открытия Индией тендера на поставку истребителей для ВВС этой страны.

https://ria.ru/20230214/sukhoi-1851889434.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, юрий слюсарь , миг-35, технологии