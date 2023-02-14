https://ria.ru/20230214/rspp-1851911700.html

Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков

Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2023

Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, выразив надежду, что так и РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:43

2023-02-14T12:43

2023-02-14T12:53

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849362093_0:0:2726:1533_1920x0_80_0_0_119a955e4af231813f1436c05b017fc6.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, выразив надежду, что так и будет в марте.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что впервые с 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса, приняв участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно. Момент текущий достаточно беспрецедентный. И, конечно, повестка дня может быть достаточно обширная", - сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в съезде РСПП.

https://ria.ru/20230214/gaz-1851850201.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский союз промышленников и предпринимателей, россия, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, экономика