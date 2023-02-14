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Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков
Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков - РИА Новости, 14.02.2023
Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, выразив надежду, что так и РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:43
2023-02-14T12:43
2023-02-14T12:53
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, выразив надежду, что так и будет в марте.Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что впервые с 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса, приняв участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)."Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно. Момент текущий достаточно беспрецедентный. И, конечно, повестка дня может быть достаточно обширная", - сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в съезде РСПП.
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российский союз промышленников и предпринимателей, россия, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий песков, экономика
Российский союз промышленников и предпринимателей, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Дмитрий Песков, Экономика
12:43 14.02.2023 (обновлено: 12:53 14.02.2023)
Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, заявил Песков
Песков: Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, может поучаствовать в этом году
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин традиционно принимает участие в съезде РСПП, выразив надежду, что так и будет в марте.
Ранее "Ведомости" опубликовали информацию, что впервые с 24 февраля 2022 года президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса, приняв участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
"Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно. Момент текущий достаточно беспрецедентный. И, конечно, повестка дня может быть достаточно обширная", - сказал Песков, отвечая на вопрос об участии Путина в съезде РСПП.