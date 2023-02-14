https://ria.ru/20230214/rassledovanie-1852038024.html

ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках"

ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.02.2023

ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках"

ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:17

2023-02-14T21:17

2023-02-14T21:17

в мире

стефан дюжаррик

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

госдума рф

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ООН, 14 фев – РИА Новости. ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о проекте обращения Госдумы. Комитет по международным делам ранее внес в Госдуму проект обращения в Совбез ООН с предложением о проведении международного расследования "преступлений США" на газопроводах "Северный поток". Отвечая на вопрос, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах, если данные подтвердятся, представитель заявил: "У меня ноль информации. Я не собираюсь бежать впереди паровоза и делать заявления о том, о чем у меня нет информации". Отвечая на уточняющий вопрос, должен ли быть привлечен к ответу любой, кто это сделал, Дюжаррик сказал: "Люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать. Но, как я сказал, у меня ноль информации о том, какова причина и источник утечки (из газопроводов – ред.)". При этом он отметил, что у утечки есть "суровые последствия, в том числе экологические".

https://ria.ru/20230214/potoki-1852021177.html

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, стефан дюжаррик, оон, северный поток, авария на "северных потоках", госдума рф