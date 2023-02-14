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ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.02.2023
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ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках"
ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.02.2023
ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках"
ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:17
2023-02-14T21:17
в мире
стефан дюжаррик
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
госдума рф
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ООН, 14 фев – РИА Новости. ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о проекте обращения Госдумы. Комитет по международным делам ранее внес в Госдуму проект обращения в Совбез ООН с предложением о проведении международного расследования "преступлений США" на газопроводах "Северный поток". Отвечая на вопрос, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах, если данные подтвердятся, представитель заявил: "У меня ноль информации. Я не собираюсь бежать впереди паровоза и делать заявления о том, о чем у меня нет информации". Отвечая на уточняющий вопрос, должен ли быть привлечен к ответу любой, кто это сделал, Дюжаррик сказал: "Люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать. Но, как я сказал, у меня ноль информации о том, какова причина и источник утечки (из газопроводов – ред.)". При этом он отметил, что у утечки есть "суровые последствия, в том числе экологические".
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в мире, стефан дюжаррик, оон, северный поток, авария на "северных потоках", госдума рф
В мире, Стефан Дюжаррик, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Госдума РФ
21:17 14.02.2023
 
ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на "Северных потоках"

Офис Гутерреша: у ООН пока нет мандата на расследование взрывов на "Северных потоках"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 фев – РИА Новости. ООН пока не обладает мандатом для расследования взрывов на газопроводах "Северный поток", заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о проекте обращения Госдумы.
Комитет по международным делам ранее внес в Госдуму проект обращения в Совбез ООН с предложением о проведении международного расследования "преступлений США" на газопроводах "Северный поток".
"Чтобы мы проводили какое-либо расследование, на которое у нас нет мандата, нам нужен был бы определенный мандат от законодательного органа ООН", - сказал Дюжаррик.
Отвечая на вопрос, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах, если данные подтвердятся, представитель заявил: "У меня ноль информации. Я не собираюсь бежать впереди паровоза и делать заявления о том, о чем у меня нет информации".
Отвечая на уточняющий вопрос, должен ли быть привлечен к ответу любой, кто это сделал, Дюжаррик сказал: "Люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать. Но, как я сказал, у меня ноль информации о том, какова причина и источник утечки (из газопроводов – ред.)".
При этом он отметил, что у утечки есть "суровые последствия, в том числе экологические".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 18:40
В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"
 
В миреСтефан ДюжаррикООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"Госдума РФ
 
 
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