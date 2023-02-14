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В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на "Северном потоке — 2"
В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 14.02.2023
В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на "Северном потоке — 2"
Комитет Госдумы готовит проект заявления Думы, в котором будет призыв к ООН инициировать расследование по диверсии на трубопроводах "Северного потока 2", заявил РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:09
2023-02-14T15:09
2023-02-14T15:09
в мире
евразия
сша
леонид слуцкий (политик)
джо байден
госдума рф
оон
лдпр
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы готовит проект заявления Думы, в котором будет призыв к ООН инициировать расследование по диверсии на трубопроводах "Северного потока 2", заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). "Комитет Госдумы по международным делам готовит проект отдельного заявления Государственной Думы, в котором намерены призвать, в первую очередь ООН, инициировать расследование, дать правовую оценку чудовищной диверсии на трубопроводах СП-2 и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии. Надеемся на его принятие палатой в ближайшее время", - сообщил Слуцкий в своем телеграм-канале. Ранее Слуцкий заявил, что материал лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша должен стать поводом для независимого международного расследования диверсии на "Северных потоках". В публикации Херша говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш.
https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html
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в мире, евразия, сша, леонид слуцкий (политик), джо байден, госдума рф, оон, лдпр, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Евразия, США, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, Госдума РФ, ООН, ЛДПР, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на "Северном потоке — 2"
Комитет Госдумы готовит призыв к ООН о расследовании диверсии на "Северном потоке — 2"