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Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства - РИА Новости, 14.02.2023
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:58
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства"."Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода", - сказал президент.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
16:58 14.02.2023 (обновлено: 17:23 14.02.2023)
 
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства

Путин заявил, что предприниматели не должны чувствовать давление со стороны государства

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства".
"Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам
 
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