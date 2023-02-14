https://ria.ru/20230214/putin-1851989604.html

Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства

Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства - РИА Новости, 14.02.2023

Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства". РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:58

2023-02-14T16:58

2023-02-14T17:23

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства"."Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода", - сказал президент.

https://ria.ru/20230214/sudy-1851993297.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владимир путин