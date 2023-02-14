https://ria.ru/20230214/putin-1851989604.html
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства - РИА Новости, 14.02.2023
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства
Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:58
2023-02-14T16:58
2023-02-14T17:23
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_0:70:2972:1742_1920x0_80_0_0_410697468febc015c77e6cac8d5f73af.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства"."Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода", - сказал президент.
https://ria.ru/20230214/sudy-1851993297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850965570_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_ca177354270e3b26c8ab22ad05d10160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
16:58 14.02.2023 (обновлено: 17:23 14.02.2023)
Путин: бизнесмены не должны чувствовать давление со стороны государства
Путин заявил, что предприниматели не должны чувствовать давление со стороны государства
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприниматель должен соблюдать закон, но не должен чувствовать "прессинга со стороны государства".
"Там, где этот контроль уголовный, контроль со стороны государства или определенное давление является избыточным, его надо устранять. Я вас прошу тоже посмотреть профессионально с вот этой точки зрения на весь комплекс вопросов подобного рода", - сказал президент.