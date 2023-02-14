https://ria.ru/20230214/putin-1851911904.html

Путин планирует провести международный телефонный разговор

Путин планирует провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 14.02.2023

Путин планирует провести международный телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:43

2023-02-14T12:43

2023-02-14T12:43

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вечером мы не исключаем международного телефонного разговора, о чем, если он состоится, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230214/putin-1851908766.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, дмитрий песков, политика