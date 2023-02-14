https://ria.ru/20230214/putin-1851911904.html
Путин планирует провести международный телефонный разговор
Путин планирует провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 14.02.2023
Путин планирует провести международный телефонный разговор
Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:43
2023-02-14T12:43
2023-02-14T12:43
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вечером мы не исключаем международного телефонного разговора, о чем, если он состоится, мы вам сообщим", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230214/putin-1851908766.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Путин планирует провести международный телефонный разговор
Песков: Путин во вторник вечером может провести международный телефонный разговор