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Названы лучшие города для бюджетных романтических поездок - РИА Новости, 14.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230214/puteshestviya-1851913719.html
Названы лучшие города для бюджетных романтических поездок
Названы лучшие города для бюджетных романтических поездок - РИА Новости, 14.02.2023
Названы лучшие города для бюджетных романтических поездок
Муром, Кисловодск и Калининград стали самыми недорогими городами для романтических поездок, посуточная аренда в День святого Валентина здесь стоит менее 2300... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:46
2023-02-14T18:47
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Муром, Кисловодск и Калининград стали самыми недорогими городами для романтических поездок, посуточная аренда в День святого Валентина здесь стоит менее 2300 рублей за сутки, сообщает российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.Дешевле всего из популярных направлений стоит аренда в Муроме – 1400 рублей за сутки. "Многие едут сюда, чтобы посетить Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии – покровителей семьи и брака," – рассказывает генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.Также сравнительно недорого стоит сейчас аренда в Калининграде – 2100 рублей за сутки, Кисловодске – 2 287 рублей, Владивостоке – 2 461 рубль, Санкт-Петербурге – 2500 рублей и Ростове-на-Дону – 2 512 рублей.Самые высокие цены на жилье – в Шерегеше, где средняя стоимость суток составляет 4 969 рублей, Москве (4 011 рублей), Сочи (3 941 рубль) и Сортавале (3 333 рубля).По данным опроса Суточно.ру, в котором приняли участие три тысячи человек, лучшими городами для романтических поездок стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. За них проголосовали 51, 14 и 12 процентов опрошенных соответственно. Также в десятку самых романтичных мест вошли Кисловодск, Москва, Владивосток, Муром, Ростов-на-Дону, Сортавала и Шерегеш.
https://ria.ru/20230214/romantika-1851777914.html
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новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, куда поехать в выходные, куда можно лететь, куда поехать, отдых в России
18:46 14.02.2023 (обновлено: 18:47 14.02.2023)
 
Названы лучшие города для бюджетных романтических поездок

Названы города России, куда можно отправиться в романтическое путешествие бюджетно

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкФорт Фридрихсбург в Калининграде
Форт Фридрихсбург в Калининграде - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Муром, Кисловодск и Калининград стали самыми недорогими городами для романтических поездок, посуточная аренда в День святого Валентина здесь стоит менее 2300 рублей за сутки, сообщает российский сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.
Дешевле всего из популярных направлений стоит аренда в Муроме – 1400 рублей за сутки. "Многие едут сюда, чтобы посетить Свято-Троицкий монастырь, где покоятся мощи Петра и Февронии – покровителей семьи и брака," – рассказывает генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.
Также сравнительно недорого стоит сейчас аренда в Калининграде – 2100 рублей за сутки, Кисловодске – 2 287 рублей, Владивостоке – 2 461 рубль, Санкт-Петербурге – 2500 рублей и Ростове-на-Дону – 2 512 рублей.
Самые высокие цены на жилье – в Шерегеше, где средняя стоимость суток составляет 4 969 рублей, Москве (4 011 рублей), Сочи (3 941 рубль) и Сортавале (3 333 рубля).
По данным опроса Суточно.ру, в котором приняли участие три тысячи человек, лучшими городами для романтических поездок стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград. За них проголосовали 51, 14 и 12 процентов опрошенных соответственно. Также в десятку самых романтичных мест вошли Кисловодск, Москва, Владивосток, Муром, Ростов-на-Дону, Сортавала и Шерегеш.
Молодые люди на Массандровском пляже в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 02:54Туризм
Названы самые романтичные города России
 
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