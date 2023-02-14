https://ria.ru/20230214/pushilin-1851922448.html

ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском

ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском - РИА Новости, 14.02.2023

ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском

Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:24

2023-02-14T13:24

2023-02-14T14:46

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что командование ВСУ предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних.Российская сторона не ожидает, что противник будет сдавать позиции без боя, добавил Пушилин.Взятие Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск накануне подтвердило Минобороны.Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851732308.html

артемовск

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность