13:24 14.02.2023 (обновлено: 14:46 14.02.2023)
ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском
Врио главы ДНР Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Парасковиевку в районе Артемовска
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.
"Сейчас, после освобождения Красной Горы, там происходит дозачистка, это позволяет уже, в свою очередь, более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже, в свою очередь, выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (украинских войск. — Прим. ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои", — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что командование ВСУ предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних.
Российская сторона не ожидает, что противник будет сдавать позиции без боя, добавил Пушилин.
Взятие Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск накануне подтвердило Минобороны.
Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.