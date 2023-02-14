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ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/pushilin-1851922448.html
ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском
ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском - РИА Новости, 14.02.2023
ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском
Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:24
2023-02-14T14:46
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что командование ВСУ предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних.Российская сторона не ожидает, что противник будет сдавать позиции без боя, добавил Пушилин.Взятие Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск накануне подтвердило Минобороны.Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230213/artemovsk-1851732308.html
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артемовск, донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
13:24 14.02.2023 (обновлено: 14:46 14.02.2023)
 
ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об ожесточенных боях за Парасковиевку в районе Артемовска

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

"Сейчас, после освобождения Красной Горы, там происходит дозачистка, это позволяет уже, в свою очередь, более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже, в свою очередь, выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (украинских войск. — Прим. ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои", — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что командование ВСУ предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних.
Российская сторона не ожидает, что противник будет сдавать позиции без боя, добавил Пушилин.
Взятие Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск накануне подтвердило Минобороны.
Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Дым над Артемовском - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 16:15Специальная военная операция на Украине
В ДНР назвали Красную Гору ключом к освобождению Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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