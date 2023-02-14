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СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе - РИА Новости, 14.02.2023
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СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе
СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе - РИА Новости, 14.02.2023
СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе
СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:52
2023-02-14T14:52
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства. Отмечается, что ЧП произошло утром 29 января на омском электромеханическом заводе - 40-летний мужчина получил термические ожоги во время рабочей смены. На видео с камер наблюдения видно, что его буквально окатило раскаленным металлом, после чего он убегает с рабочего места. "По предварительным данным... в цехе во время производственного процесса рабочий получил термические ожоги раскаленным цинком, площадь ожогов составила около 5%... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, ответственным лицам дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пострадавший был осмотрен врачом и отпущен домой. Причины случившегося выясняются.
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Евгения Нефедова
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
14:52 14.02.2023
 
СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе

СК Омской области начал проверку после того, как рабочего завода облило раскаленным цинком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства.
Отмечается, что ЧП произошло утром 29 января на омском электромеханическом заводе - 40-летний мужчина получил термические ожоги во время рабочей смены. На видео с камер наблюдения видно, что его буквально окатило раскаленным металлом, после чего он убегает с рабочего места.
"По предварительным данным... в цехе во время производственного процесса рабочий получил термические ожоги раскаленным цинком, площадь ожогов составила около 5%... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, ответственным лицам дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пострадавший был осмотрен врачом и отпущен домой. Причины случившегося выясняются.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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