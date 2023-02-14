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СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе
СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе - РИА Новости, 14.02.2023
СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе
СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:52
2023-02-14T14:52
2023-02-14T14:52
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства. Отмечается, что ЧП произошло утром 29 января на омском электромеханическом заводе - 40-летний мужчина получил термические ожоги во время рабочей смены. На видео с камер наблюдения видно, что его буквально окатило раскаленным металлом, после чего он убегает с рабочего места. "По предварительным данным... в цехе во время производственного процесса рабочий получил термические ожоги раскаленным цинком, площадь ожогов составила около 5%... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, ответственным лицам дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пострадавший был осмотрен врачом и отпущен домой. Причины случившегося выясняются.
https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе
СК Омской области начал проверку после того, как рабочего завода облило раскаленным цинком