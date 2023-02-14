https://ria.ru/20230214/proverka-1851948386.html

СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе

СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе - РИА Новости, 14.02.2023

СК начал проверку после ЧП на омском электромеханическом заводе

СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:52

2023-02-14T14:52

2023-02-14T14:52

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 14 фев - РИА Новости. СК начал доследственную проверку после того, как рабочего омского завода облило раскаленным цинком, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ведомства. Отмечается, что ЧП произошло утром 29 января на омском электромеханическом заводе - 40-летний мужчина получил термические ожоги во время рабочей смены. На видео с камер наблюдения видно, что его буквально окатило раскаленным металлом, после чего он убегает с рабочего места. "По предварительным данным... в цехе во время производственного процесса рабочий получил термические ожоги раскаленным цинком, площадь ожогов составила около 5%... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, ответственным лицам дана правовая оценка по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что пострадавший был осмотрен врачом и отпущен домой. Причины случившегося выясняются.

https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)