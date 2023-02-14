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В Париже проходит акция протеста врачей - РИА Новости, 14.02.2023
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В Париже проходит акция протеста врачей
В Париже проходит акция протеста врачей - РИА Новости, 14.02.2023
В Париже проходит акция протеста врачей
В Париже проходит акция протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, многие медицинские кабинеты закрыты во вторник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:09
2023-02-14T16:10
в мире
франция
париж
протесты
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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. В Париже проходит акция протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, многие медицинские кабинеты закрыты во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Колонна протестующих собралась в районе 13 часов на площади Вобан неподалеку от здания министерства здравоохранения Франции и пройдет до здания Пантеона. Манифестация проходит по призыву 11 профсоюзов отрасли, которые призывают врачей блокировать реформу, призванную предоставить французам прямой доступ к ряду услуг и специалистов (логопедам, физиотерапевтам, медсестрам) без необходимости консультироваться с врачом общей практики. Этот законопроект во вторник будет рассмотрен в Сенате Франции. Они также требуют увеличить стоимость консультаций с 25 до 50 евро из-за наплыва пациентов в связи с высокой нагрузкой на городские службы скорой помощи. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвует несколько тысяч человек. Медики несут плакаты, на которых можно прочитать: "Медики под давлением – путь к вымиранию", "Нет трогайте моего лечащего врача", "Выгорание без сменщиков" и другие. "В течение двадцати лет наша система здравоохранения разваливалась. После кризиса с пандемией мы ожидали совсем другого, других решений касательно нашей медицины", - сказала одна из участниц манифестации по имени Виржини. Многие медицинские кабинеты закрыты во вторник. Предыдущая акция протестов медиков состоялась 5 января. По разным оценкам в ней приняли участи от 2 300 до 4 тысяч человек. Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
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в мире, франция, париж, протесты
В мире, Франция, Париж, Протесты
16:09 14.02.2023 (обновлено: 16:10 14.02.2023)
 
В Париже проходит акция протеста врачей

В Париже врачи частной практики вышли на протесты, требуя повысить стоимость приема

© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDУчастники акции протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, в Париже, Франция
Участники акции протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
Участники акции протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, в Париже, Франция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. В Париже проходит акция протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, многие медицинские кабинеты закрыты во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна протестующих собралась в районе 13 часов на площади Вобан неподалеку от здания министерства здравоохранения Франции и пройдет до здания Пантеона.
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Манифестация проходит по призыву 11 профсоюзов отрасли, которые призывают врачей блокировать реформу, призванную предоставить французам прямой доступ к ряду услуг и специалистов (логопедам, физиотерапевтам, медсестрам) без необходимости консультироваться с врачом общей практики. Этот законопроект во вторник будет рассмотрен в Сенате Франции.
Они также требуют увеличить стоимость консультаций с 25 до 50 евро из-за наплыва пациентов в связи с высокой нагрузкой на городские службы скорой помощи.
По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвует несколько тысяч человек.
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Медики несут плакаты, на которых можно прочитать: "Медики под давлением – путь к вымиранию", "Нет трогайте моего лечащего врача", "Выгорание без сменщиков" и другие.
"В течение двадцати лет наша система здравоохранения разваливалась. После кризиса с пандемией мы ожидали совсем другого, других решений касательно нашей медицины", - сказала одна из участниц манифестации по имени Виржини.
Многие медицинские кабинеты закрыты во вторник.
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Предыдущая акция протестов медиков состоялась 5 января. По разным оценкам в ней приняли участи от 2 300 до 4 тысяч человек.
Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения.
Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.
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