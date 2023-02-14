https://ria.ru/20230214/protesty-1851972690.html

В Париже проходит акция протеста врачей

В Париже проходит акция протеста врачей - РИА Новости, 14.02.2023

В Париже проходит акция протеста врачей

В Париже проходит акция протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, многие медицинские кабинеты закрыты во вторник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:09

2023-02-14T16:09

2023-02-14T16:10

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ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. В Париже проходит акция протеста врачей, которые требуют повышения стоимости приема, многие медицинские кабинеты закрыты во вторник, передает корреспондент РИА Новости. Колонна протестующих собралась в районе 13 часов на площади Вобан неподалеку от здания министерства здравоохранения Франции и пройдет до здания Пантеона. Манифестация проходит по призыву 11 профсоюзов отрасли, которые призывают врачей блокировать реформу, призванную предоставить французам прямой доступ к ряду услуг и специалистов (логопедам, физиотерапевтам, медсестрам) без необходимости консультироваться с врачом общей практики. Этот законопроект во вторник будет рассмотрен в Сенате Франции. Они также требуют увеличить стоимость консультаций с 25 до 50 евро из-за наплыва пациентов в связи с высокой нагрузкой на городские службы скорой помощи. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвует несколько тысяч человек. Медики несут плакаты, на которых можно прочитать: "Медики под давлением – путь к вымиранию", "Нет трогайте моего лечащего врача", "Выгорание без сменщиков" и другие. "В течение двадцати лет наша система здравоохранения разваливалась. После кризиса с пандемией мы ожидали совсем другого, других решений касательно нашей медицины", - сказала одна из участниц манифестации по имени Виржини. Многие медицинские кабинеты закрыты во вторник. Предыдущая акция протестов медиков состоялась 5 января. По разным оценкам в ней приняли участи от 2 300 до 4 тысяч человек. Летом по всей Франции проходили манифестации медицинских работников с требованием повысить им зарплаты и увеличить численность персонала, а также выразить недовольство политикой властей в области здравоохранения. Как ранее отмечали профсоюзы, во Франции назрел кризис в области здравоохранения, медработники уже на протяжении трех лет пытаются привлечь внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях.

https://ria.ru/20230211/manifestatsiya-1851455206.html

https://ria.ru/20230212/filippo-1851573812.html

https://ria.ru/20230211/zabastovka-1851433923.html

https://ria.ru/20230204/frantsiya-1849225660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, париж, протесты