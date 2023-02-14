https://ria.ru/20230214/proekt-1851780575.html

Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Ростов-на-Дону

Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Ростов-на-Дону - РИА Новости, 14.02.2023

Новой остановкой проекта "Освобождение. 1943" стал Ростов-на-Дону

Третья по счету выставочная экспозиция в рамках мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:30

2023-02-14T13:30

2023-02-14T15:58

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости. Третья по счету выставочная экспозиция в рамках мультимедийного проекта "Освобождение. 1943" об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков открылась в Ростове-на-Дону. Ее площадкой стал Донской государственный технический университет. Выставку можно увидеть до конца марта.До Ростова-на-Дону фотоэкспозиции проекта открылись в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде и в Луганском государственном университете им. Владимира Даля.Фотографии раздела проекта о Ростове-на-Дону также можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение. 1943" реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его основе лежит богатейший фотоархив "Совинформбюро" 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно.Отмечая важность проекта, ректор ДГТУ Бесарион Месхи сказал: "43-й год стал переломным в боях за Ростов-на-Дону и в целом в Великой Отечественной войне. Город был освобожден 80 лет назад, 14 февраля, в ходе масштабной наступательной операции советской армии. Память об этих событиях передается из поколения в поколение, увековечена она и в архивах СовИнформБюро. Возможность лично соприкоснуться с историей предоставляет МИА "Россия сегодня" на площадке Донского государственного технического университета. Посетители выставки ко дню освобождения Ростова-на-Дону познакомятся с историческими фотографиями, аудио- и видеозаписями военных времен в цифровых форматах новых медиа"."14 февраля — одна из важных дат в истории нашей страны, в этот день в 1943 году донская столица была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Ростов-на-Дону — один из 15 городов СССР, наиболее пострадавших от оккупации в годы Великой Отечественной войны. Освобождение "ворот Кавказа" было следующим стратегическим этапом после разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, - отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. – На фотовыставке, созданной в рамках проекта "Освобождение.1943", отражены кадры советских фотокорреспондентов, которые под обстрелами и бомбежками, рискуя жизнью, снимали ход исторических событий, чтобы сегодня мы с вами смогли увидеть эти моменты их глазами. Авторы провели большую работу по отбору кадров, созданию экспозиции, которая, я уверен, получит большой отклик у жителей города и его гостей".Руководитель проекта "Освобождение. 1943", начальник управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина также подчеркнула, что битва за Ростов-на Дону стала особой вехой в истории освобождения Советских территорий в 1943 году. "Эта земля помнит подвиг простого жителя, и взрослого и ребенка, оказавшегося в тяжелейших условиях оккупации, помнит дни возрождения любимого города. Наша выставка именно про это. Как 80-летний мост времени, соединяющий нас всех единой исторической памятью. И это дань памяти советским фотокорреспондентам, которые создали через свои снимки летопись общечеловеческого масштаба, главный герой которой – единый народ, несший на плечах бремя войны. И цель данной выставки сделать это народное достояние, хранящееся сегодня в архивных фондах медиагруппы "Россия сегодня", предшественником которой было Совинформбюро, максимально доступным и понятным в первую очередь для молодежи", - добавила Тюрина.

https://ria.ru/20230213/proekt-1851688076.html

https://ria.ru/20230214/osvobozhdenie-1846277435.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", риа новости, новости агентства, социальный навигатор, освобождение 1943, совинформбюро