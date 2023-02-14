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Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей - РИА Новости, 14.02.2023
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Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей - РИА Новости, 14.02.2023
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:39
2023-02-14T19:39
общество
россия
сергей миронов
владимир путин
дети
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом многодетных семей. "Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей... может быть, следующий, 2024 год объявить годом многодетной семьи", - сказал Миронов на встрече. Он также добавил, что следует установить прогрессивный материнский капитал. По словам Миронова, сумма материнского капитала на третьего ребенка в таком случае должна составить больше 1 миллиона рублей. "Наше предложение – сделать своего рода прогрессию материнского капитала. То есть оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка", - отметил Миронов.
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общество, россия, сергей миронов, владимир путин, дети
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Дети
19:39 14.02.2023
 
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей

Миронов предложил Путину объявить 2024 год годом многодетных семей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДетская площадка во дворе дома
Детская площадка во дворе дома - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Детская площадка во дворе дома. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом многодетных семей.
"Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей... может быть, следующий, 2024 год объявить годом многодетной семьи", - сказал Миронов на встрече.
Он также добавил, что следует установить прогрессивный материнский капитал. По словам Миронова, сумма материнского капитала на третьего ребенка в таком случае должна составить больше 1 миллиона рублей. "Наше предложение – сделать своего рода прогрессию материнского капитала. То есть оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка", - отметил Миронов.
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ОбществоРоссияСергей МироновВладимир ПутинДети
 
 
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