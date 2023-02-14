https://ria.ru/20230214/predlozhenie-1852028270.html
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей - РИА Новости, 14.02.2023
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:39
2023-02-14T19:39
2023-02-14T19:39
общество
россия
сергей миронов
владимир путин
дети
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом многодетных семей. "Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей... может быть, следующий, 2024 год объявить годом многодетной семьи", - сказал Миронов на встрече. Он также добавил, что следует установить прогрессивный материнский капитал. По словам Миронова, сумма материнского капитала на третьего ребенка в таком случае должна составить больше 1 миллиона рублей. "Наше предложение – сделать своего рода прогрессию материнского капитала. То есть оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка", - отметил Миронов.
https://ria.ru/20230214/otsrochka-1851895736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей миронов, владимир путин, дети
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Дети
Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей
Миронов предложил Путину объявить 2024 год годом многодетных семей
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом многодетных семей.
"Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей... может быть, следующий, 2024 год объявить годом многодетной семьи", - сказал Миронов на встрече.
Он также добавил, что следует установить прогрессивный материнский капитал. По словам Миронова, сумма материнского капитала на третьего ребенка в таком случае должна составить больше 1 миллиона рублей. "Наше предложение – сделать своего рода прогрессию материнского капитала. То есть оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка", - отметил Миронов.