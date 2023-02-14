https://ria.ru/20230214/predlozhenie-1852028270.html

Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей

Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей - РИА Новости, 14.02.2023

Миронов предложил объявить 2024 год годом многодетных семей

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:39

2023-02-14T19:39

2023-02-14T19:39

общество

россия

сергей миронов

владимир путин

дети

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложил установить 2024 год в России годом многодетных семей. "Хочу обратиться к вам с просьбой от огромного количества многодетных семей... может быть, следующий, 2024 год объявить годом многодетной семьи", - сказал Миронов на встрече. Он также добавил, что следует установить прогрессивный материнский капитал. По словам Миронова, сумма материнского капитала на третьего ребенка в таком случае должна составить больше 1 миллиона рублей. "Наше предложение – сделать своего рода прогрессию материнского капитала. То есть оставить ту же сумму, которая сейчас дается за рождение первого ребенка, за второго уже сделать больше – где-то около миллиона и чуть-чуть больше миллиона за третьего ребенка", - отметил Миронов.

https://ria.ru/20230214/otsrochka-1851895736.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, сергей миронов, владимир путин, дети