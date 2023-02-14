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В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.02.2023
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В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"
В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.02.2023
В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"
Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на "Северных потоках". РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:40
2023-02-14T19:48
сша
оон
госдума рф
северный поток
в мире
балтийское море
россия
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на "Северных потоках".Как отметили авторы инициативы, результаты расследования журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о том, что американские военные и их норвежские коллеги совершили атаку на три ветки газопроводов в Балтийском море.Администрация Джо Байдена, которая могла отдать противоправный приказ, несет ответственность за многомиллиардный ущерб владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона, а также за катастрофический вред экологии, указано в документе.Во вторник американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, во время учений Baltops летом американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html
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сша, оон, госдума рф, северный поток, в мире, балтийское море, россия, авария на "северных потоках", джо байден, швеция, дания, северный поток — 2
США, ООН, Госдума РФ, Северный поток, В мире, Балтийское море, Россия, Авария на "Северных потоках", Джо Байден, Швеция, Дания, Северный поток — 2
18:40 14.02.2023 (обновлено: 19:48 14.02.2023)
 
В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"

В Госдуму внесли проект обращения к ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на "Северных потоках".

"(Депутаты призывают. — Прим. ред.) инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — говорится в документе.

Как отметили авторы инициативы, результаты расследования журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о том, что американские военные и их норвежские коллеги совершили атаку на три ветки газопроводов в Балтийском море.
Администрация Джо Байдена, которая могла отдать противоправный приказ, несет ответственность за многомиллиардный ущерб владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона, а также за катастрофический вред экологии, указано в документе.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 22:46
США выстрелили себе в ногу, подорвав "Северные потоки", заявил Херш
Во вторник американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
По версии Херша, во время учений Baltops летом американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
12 февраля, 14:53
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук
 
СШАООНГосдума РФСеверный потокВ миреБалтийское мореРоссияАвария на "Северных потоках"Джо БайденШвецияДанияСеверный поток — 2
 
 
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