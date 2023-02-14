18:40 14.02.2023 (обновлено: 19:48 14.02.2023)
В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"
В Госдуму внесли проект обращения к ООН по расследованию взрывов на "Северных потоках"
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на "Северных потоках".
"(Депутаты призывают. — Прим. ред.) инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии", — говорится в документе.
Как отметили авторы инициативы, результаты расследования журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о том, что американские военные и их норвежские коллеги совершили атаку на три ветки газопроводов в Балтийском море.
Администрация Джо Байдена, которая могла отдать противоправный приказ, несет ответственность за многомиллиардный ущерб владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона, а также за катастрофический вред экологии, указано в документе.
13 февраля, 22:46США выстрелили себе в ногу, подорвав "Северные потоки", заявил Херш
Во вторник американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
По версии Херша, во время учений Baltops летом американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.