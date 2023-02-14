https://ria.ru/20230214/potoki-1852021177.html

В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"

В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 14.02.2023

В Госдуму внесли проект обращения по расследованию ЧП на "Северных потоках"

Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на "Северных потоках". РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:40

2023-02-14T18:40

2023-02-14T19:48

сша

оон

госдума рф

северный поток

в мире

балтийское море

россия

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Комитет по международным делам внес в Госдуму проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на "Северных потоках".Как отметили авторы инициативы, результаты расследования журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о том, что американские военные и их норвежские коллеги совершили атаку на три ветки газопроводов в Балтийском море.Администрация Джо Байдена, которая могла отдать противоправный приказ, несет ответственность за многомиллиардный ущерб владельцам энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов, за долгосрочное пагубное влияние этой атаки на экономическое развитие стран региона, а также за катастрофический вред экологии, указано в документе.Во вторник американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, во время учений Baltops летом американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230213/khersh-1851824297.html

https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html

сша

балтийское море

россия

швеция

дания

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, оон, госдума рф, северный поток, в мире, балтийское море, россия, авария на "северных потоках", джо байден, швеция, дания, северный поток — 2