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Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
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Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию, заявили в МИД
Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023
Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию, заявили в МИД
Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары, заявил РИА Новости директор четвертого... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:18
2023-02-14T08:18
россия
турция
юрий пилипсон
исмаил демир
f-35
f-16
су-35
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.Ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.Пилипсон подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло, что отечественные предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии, причем по любым направлениям, включая современные высокотехнологичные."При этом не исключаем возможность использования чужих наработок", - добавил он.
https://ria.ru/20230201/erdogan-1849104105.html
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россия, турция, юрий пилипсон, исмаил демир, f-35, f-16, су-35, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Турция, Юрий Пилипсон, Исмаил Демир, F-35, F-16, Су-35, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
08:18 14.02.2023
 
Россия проработает поставки боевой авиации в Турцию, заявили в МИД

Глава департамента МИД: Россия проработает заявки на поставку в Турцию боевой авиации

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары, заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Ранее глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что Турция может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 23:09
Эрдоган рассказал о сотрудничестве Турции и России по поставкам зерна
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
"В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Пилипсон подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло, что отечественные предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии, причем по любым направлениям, включая современные высокотехнологичные.
"При этом не исключаем возможность использования чужих наработок", - добавил он.
Зенитные ракетные комплексы С-400 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 07:11
Москва не видит нерешаемых задач в поставках Турции С-400, заявили в МИД
 
РоссияТурцияЮрий ПилипсонИсмаил ДемирF-35F-16Су-35Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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