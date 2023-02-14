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Эрдоган: погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений

Эрдоган: погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений - РИА Новости, 14.02.2023

Эрдоган: погода сильно затруднила спасение людей после землетрясений

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погодные условия сильно затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры после землетрясений на... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T20:36

2023-02-14T20:36

2023-02-14T20:36

в мире

турция

анкара (провинция)

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погодные условия сильно затруднили усилия по спасению людей и восстановлению инфраструктуры после землетрясений на юго-востоке страны, проблемы возникли и с водоснабжением. Ранее турецкий лидер сообщил, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны составляет 35 тысяч 418 человек. Тем самым катастрофа стала самой разрушительной в истории страны. "На первом этапе вызванные погодой трудности привели к сбоям в поисково-спасательных работах и оказании помощи. Начиная с близлежащих городов, мы немедленно мобилизовали государственные учреждения… Помимо транспорта и энергии, дополнительные проблемы возникли с инфраструктурой питьевой воды и канализацией. У нашего народа не должно быть сомнений в том, что наше государство всеми своими министерствами, учреждениями и всеми своими средствами упорно боролось за то, чтобы как можно скорее добраться до зоны землетрясения", - сказал Эрдоган, выступая в центре управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) в Анкаре.

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, турция, анкара (провинция), сильное землетрясение в турции и сирии