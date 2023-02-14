https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html

В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры

В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры - РИА Новости, 14.02.2023

В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры

Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:17

2023-02-14T17:17

2023-02-14T17:17

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку. По данным регионального надзорного ведомства, ЧП произошло около 20.30 местного времени (13.30 мск). "Предварительно... 35-летний мужчина в результате конфликта с родственниками поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в посёлке Подъяпольское, где в это время находились 32-летний мужчина и 65-летняя женщина... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. На месте работает межрайонный прокурор Сергей Обухов, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, при пожаре пострадали два человека. "Тётя подозреваемого доставлена в больницу, второй пострадавший - брат подозреваемого - надышался угарным газом, ему оказали помощь на месте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара превысила 60 квадратных метров, "половина дома полностью выгорела".

https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край