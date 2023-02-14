https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры - РИА Новости, 14.02.2023
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры
Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:17
2023-02-14T17:17
2023-02-14T17:17
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку. По данным регионального надзорного ведомства, ЧП произошло около 20.30 местного времени (13.30 мск). "Предварительно... 35-летний мужчина в результате конфликта с родственниками поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в посёлке Подъяпольское, где в это время находились 32-летний мужчина и 65-летняя женщина... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. На месте работает межрайонный прокурор Сергей Обухов, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, при пожаре пострадали два человека. "Тётя подозреваемого доставлена в больницу, второй пострадавший - брат подозреваемого - надышался угарным газом, ему оказали помощь на месте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара превысила 60 квадратных метров, "половина дома полностью выгорела".
https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры
Прокуратура: житель Приморья поджег дом с родственниками после ссоры, двое пострадали
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости.
Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку
.
По данным регионального надзорного ведомства, ЧП произошло около 20.30 местного времени (13.30 мск). "Предварительно... 35-летний мужчина в результате конфликта с родственниками поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в посёлке Подъяпольское, где в это время находились 32-летний мужчина и 65-летняя женщина... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
На месте работает межрайонный прокурор Сергей Обухов, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, при пожаре пострадали два человека. "Тётя подозреваемого доставлена в больницу, второй пострадавший - брат подозреваемого - надышался угарным газом, ему оказали помощь на месте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара превысила 60 квадратных метров, "половина дома полностью выгорела".