Рейтинг@Mail.ru
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/podzhog-1851994406.html
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры - РИА Новости, 14.02.2023
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры
Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:17
2023-02-14T17:17
происшествия
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку. По данным регионального надзорного ведомства, ЧП произошло около 20.30 местного времени (13.30 мск). "Предварительно... 35-летний мужчина в результате конфликта с родственниками поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в посёлке Подъяпольское, где в это время находились 32-летний мужчина и 65-летняя женщина... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. На месте работает межрайонный прокурор Сергей Обухов, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, при пожаре пострадали два человека. "Тётя подозреваемого доставлена в больницу, второй пострадавший - брат подозреваемого - надышался угарным газом, ему оказали помощь на месте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара превысила 60 квадратных метров, "половина дома полностью выгорела".
https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
17:17 14.02.2023
 
В Приморье мужчина поджег дом с родственниками после ссоры

Прокуратура: житель Приморья поджег дом с родственниками после ссоры, двое пострадали

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – РИА Новости. Житель Приморья из-за конфликта поджег дом с двумя родственниками, прокуратура начала проверку.
По данным регионального надзорного ведомства, ЧП произошло около 20.30 местного времени (13.30 мск). "Предварительно... 35-летний мужчина в результате конфликта с родственниками поджег крыльцо дома по улице 40 лет Октября в посёлке Подъяпольское, где в это время находились 32-летний мужчина и 65-летняя женщина... Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
На месте работает межрайонный прокурор Сергей Обухов, ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, при пожаре пострадали два человека. "Тётя подозреваемого доставлена в больницу, второй пострадавший - брат подозреваемого - надышался угарным газом, ему оказали помощь на месте", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара превысила 60 квадратных метров, "половина дома полностью выгорела".
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 12:12
Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности
 
ПроисшествияПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала