https://ria.ru/20230214/podzhog-1851968040.html
Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии
Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии - РИА Новости, 14.02.2023
Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии
Гуковский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя за поджог здания военкомата, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:57
2023-02-14T15:57
2023-02-14T15:57
происшествия
ростовская область
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гуково
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости. Гуковский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя за поджог здания военкомата, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Оперативники установили, что в мае 2022 года 19-летний житель города Гуково договорился через интернет с неустановленным "куратором" об участии в поджоге военкомата в роли "оператора" за 3 тысячи рублей. Ночью 13 мая совместно с другим лицом он поджег военкомат и скрылся. 15 мая мужчина был задержан, уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. "Приговором Гуковского городского суда Ростовской области судом указанный гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, россия, гуково
Происшествия, Ростовская область, Россия, Гуково
Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии
В Ростовской области мужчине, поджегшему военкомат, дали четыре года колонии