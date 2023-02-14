https://ria.ru/20230214/podzhog-1851968040.html

Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии

Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии - РИА Новости, 14.02.2023

Житель Ростовской области, поджегший военкомат, получил четыре года колонии

Гуковский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя за поджог здания военкомата, сообщает пресс-служба УФСБ России по... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:57

2023-02-14T15:57

2023-02-14T15:57

происшествия

ростовская область

россия

гуково

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости. Гуковский городской суд Ростовской области приговорил к четырем годам колонии местного жителя за поджог здания военкомата, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Оперативники установили, что в мае 2022 года 19-летний житель города Гуково договорился через интернет с неустановленным "куратором" об участии в поджоге военкомата в роли "оператора" за 3 тысячи рублей. Ночью 13 мая совместно с другим лицом он поджег военкомат и скрылся. 15 мая мужчина был задержан, уголовное дело возбуждено по статьям о хулиганстве и покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. "Приговором Гуковского городского суда Ростовской области судом указанный гражданин признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230131/podzhog-1848611151.html

ростовская область

россия

гуково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ростовская область, россия, гуково