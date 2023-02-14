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Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
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Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО
Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО - РИА Новости, 14.02.2023
Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО
Работающие на авдеевском направлении российские танковые экипажи изучают слабые места танков из стран НАТО, которые Запад собирается передать Украине, сообщил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T20:11
2023-02-14T20:12
в мире
авдеевка
украина
донецк
нато
авдеевский коксохимический завод
m1 abrams
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Работающие на авдеевском направлении российские танковые экипажи изучают слабые места танков из стран НАТО, которые Запад собирается передать Украине, сообщил РИА Новости командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик". "Работаем на данный момент под Авдеевкой, обстановка временами напряженная - и атаки отражаем, и в наступление идем… Всё натовское, что они хотят списать, пихают сейчас сюда… Конечно, слышал (о поставках натовских танков на Украину - ред.)… Будем готовиться (к танковым дуэлям с "Абрамсами" и "Леопардами"). Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы", - сказал военный. Российские танкисты под Авдеевкой с закрытых позиций ведут огонь по украинским опорным пунктам. Разведка передает экипажами координаты целей, а танки с безопасного расстояния наносят по ним артиллерийские удары. Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.
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авдеевка
украина
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в мире, авдеевка, украина, донецк, нато, авдеевский коксохимический завод, m1 abrams
В мире, Авдеевка, Украина, Донецк, НАТО, Авдеевский коксохимический завод, M1 Abrams
20:11 14.02.2023 (обновлено: 20:12 14.02.2023)
 
Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

Российские танкисты под Авдеевкой рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТанкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Танкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Работающие на авдеевском направлении российские танковые экипажи изучают слабые места танков из стран НАТО, которые Запад собирается передать Украине, сообщил РИА Новости командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик".
"Работаем на данный момент под Авдеевкой, обстановка временами напряженная - и атаки отражаем, и в наступление идем… Всё натовское, что они хотят списать, пихают сейчас сюда… Конечно, слышал (о поставках натовских танков на Украину - ред.)… Будем готовиться (к танковым дуэлям с "Абрамсами" и "Леопардами"). Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы", - сказал военный.
Российские танкисты под Авдеевкой с закрытых позиций ведут огонь по украинским опорным пунктам. Разведка передает экипажами координаты целей, а танки с безопасного расстояния наносят по ним артиллерийские удары.
Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.
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В миреАвдеевкаУкраинаДонецкНАТОАвдеевский коксохимический заводM1 Abrams
 
 
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