20:11 14.02.2023 (обновлено: 20:12 14.02.2023)
Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО
Российские танкисты под Авдеевкой рассказали о подготовке к боям против техники НАТО
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТанкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Танкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Работающие на авдеевском направлении российские танковые экипажи изучают слабые места танков из стран НАТО, которые Запад собирается передать Украине, сообщил РИА Новости командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик".
"Работаем на данный момент под Авдеевкой, обстановка временами напряженная - и атаки отражаем, и в наступление идем… Всё натовское, что они хотят списать, пихают сейчас сюда… Конечно, слышал (о поставках натовских танков на Украину - ред.)… Будем готовиться (к танковым дуэлям с "Абрамсами" и "Леопардами"). Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы", - сказал военный.
Российские танкисты под Авдеевкой с закрытых позиций ведут огонь по украинским опорным пунктам. Разведка передает экипажами координаты целей, а танки с безопасного расстояния наносят по ним артиллерийские удары.
Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.