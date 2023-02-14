https://ria.ru/20230214/podgotovka-1852032080.html

Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО - РИА Новости, 14.02.2023

Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО

Работающие на авдеевском направлении российские танковые экипажи изучают слабые места танков из стран НАТО, которые Запад собирается передать Украине, сообщил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T20:11

2023-02-14T20:11

2023-02-14T20:12

в мире

авдеевка

украина

донецк

нато

авдеевский коксохимический завод

m1 abrams

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Работающие на авдеевском направлении российские танковые экипажи изучают слабые места танков из стран НАТО, которые Запад собирается передать Украине, сообщил РИА Новости командир танкового экипажа Первой Славянской бригады с позывным "Гарик". "Работаем на данный момент под Авдеевкой, обстановка временами напряженная - и атаки отражаем, и в наступление идем… Всё натовское, что они хотят списать, пихают сейчас сюда… Конечно, слышал (о поставках натовских танков на Украину - ред.)… Будем готовиться (к танковым дуэлям с "Абрамсами" и "Леопардами"). Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы", - сказал военный. Российские танкисты под Авдеевкой с закрытых позиций ведут огонь по украинским опорным пунктам. Разведка передает экипажами координаты целей, а танки с безопасного расстояния наносят по ним артиллерийские удары. Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. Кроме того, в городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.

https://ria.ru/20230131/tank-1848560150.html

авдеевка

украина

донецк

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в мире, авдеевка, украина, донецк, нато, авдеевский коксохимический завод, m1 abrams