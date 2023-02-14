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Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации - РИА Новости, 14.02.2023
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Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации
Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации - РИА Новости, 14.02.2023
Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации
Самарский национальный исследовательский университет поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации, готовится соответствующее соглашение,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:41
2023-02-14T09:41
россия
венесуэла
самарский университет
самарский национальный исследовательский университет
самара
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САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации, готовится соответствующее соглашение, сообщила во вторник пресс-служба вуза. "Самарский университет им. Королева поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе визита в университет делегации представителей Национального института гражданской авиации и Университетского института гражданской авиации Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы (INAC) является государственным ведомством, регулирующим вопросы воздушного транспорта этой страны, а Университетский институт гражданской авиации обеспечивает под эгидой INAC подготовку и переподготовку специалистов авиационной отрасли по 140 образовательным направлениям. "Мы знаем, что у Самарского университета очень большой опыт в сфере подготовки авиационных специалистов. В Венесуэле сейчас активно развивается авиационная отрасль, и мы нуждаемся в обучении и переподготовке специалистов по различным направлениям. Поэтому мы хотели бы заключить с Самарским университетом соглашение о сотрудничестве, которое позволило бы проводить обучение наших студентов и специалистов в Самаре, организовывать образовательные обмены и программы повышения квалификации", - цитирует пресс-служба главу управления по работе с персоналом INAC Рубена Баррето. По словам директора Университетского института гражданской авиации Дорис Суарес, прежде всего венесуэльскую сторону интересует помощь Самарского университета в подготовке специалистов по таким направлениям, как разработка и проектирование авиационной техники и комплектующих, ремонт авиатехники, использование композитных материалов в авиаотрасли, робототехника, проектирование авиационной электроники, а также разработка и производство беспилотных летательных аппаратов. В рамках будущего сотрудничества Венесуэла также заинтересована в организации курсов повышения квалификации для своих авиаинженеров и создании объединенного учебного курса по нормам и особенностям сектора гражданской авиации в России, Европе и США. "Конкретной реализацией проектов и задач займутся сотрудники Института авиационной и ракетно-космической техники и Института информатики и кибернетики Самарского университета. Кроме того, в нашем вузе учится немало студентов и аспирантов из стран Латинской Америки, в том числе и из Венесуэлы, немало их и среди тех, кто уже окончил наш университет. Думаю, они могли бы принять участие в реализации многих проектов в рамках будущего соглашения", - приводит пресс-служба слова проректора по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрея Прокофьева.
https://ria.ru/20230211/venesuela-1851416307.html
https://ria.ru/20230126/margarita-1847036906.html
https://ria.ru/20230125/neft-1847442584.html
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россия, венесуэла, самарский университет, самарский национальный исследовательский университет, самара
Россия, Венесуэла, Самарский университет, Самарский национальный исследовательский университет, Самара
09:41 14.02.2023
 
Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации

Самарский университет поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A340-300 венесуэльской авиакомпании Conviasa
Самолет Airbus A340-300 венесуэльской авиакомпании Conviasa - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A340-300 венесуэльской авиакомпании Conviasa. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации, готовится соответствующее соглашение, сообщила во вторник пресс-служба вуза.
"Самарский университет им. Королева поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе визита в университет делегации представителей Национального института гражданской авиации и Университетского института гражданской авиации Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы (INAC) является государственным ведомством, регулирующим вопросы воздушного транспорта этой страны, а Университетский институт гражданской авиации обеспечивает под эгидой INAC подготовку и переподготовку специалистов авиационной отрасли по 140 образовательным направлениям.
"Мы знаем, что у Самарского университета очень большой опыт в сфере подготовки авиационных специалистов. В Венесуэле сейчас активно развивается авиационная отрасль, и мы нуждаемся в обучении и переподготовке специалистов по различным направлениям. Поэтому мы хотели бы заключить с Самарским университетом соглашение о сотрудничестве, которое позволило бы проводить обучение наших студентов и специалистов в Самаре, организовывать образовательные обмены и программы повышения квалификации", - цитирует пресс-служба главу управления по работе с персоналом INAC Рубена Баррето.
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По словам директора Университетского института гражданской авиации Дорис Суарес, прежде всего венесуэльскую сторону интересует помощь Самарского университета в подготовке специалистов по таким направлениям, как разработка и проектирование авиационной техники и комплектующих, ремонт авиатехники, использование композитных материалов в авиаотрасли, робототехника, проектирование авиационной электроники, а также разработка и производство беспилотных летательных аппаратов. В рамках будущего сотрудничества Венесуэла также заинтересована в организации курсов повышения квалификации для своих авиаинженеров и создании объединенного учебного курса по нормам и особенностям сектора гражданской авиации в России, Европе и США.
"Конкретной реализацией проектов и задач займутся сотрудники Института авиационной и ракетно-космической техники и Института информатики и кибернетики Самарского университета. Кроме того, в нашем вузе учится немало студентов и аспирантов из стран Латинской Америки, в том числе и из Венесуэлы, немало их и среди тех, кто уже окончил наш университет. Думаю, они могли бы принять участие в реализации многих проектов в рамках будущего соглашения", - приводит пресс-служба слова проректора по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрея Прокофьева.
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