Самара поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации
Самарский университет поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет Airbus A340-300 венесуэльской авиакомпании Conviasa
Самолет Airbus A340-300 венесуэльской авиакомпании Conviasa. Архивное фото
САМАРА, 14 фев - РИА Новости. Самарский национальный исследовательский университет поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации, готовится соответствующее соглашение, сообщила во вторник пресс-служба вуза.
"Самарский университет им. Королева поможет Венесуэле с подготовкой специалистов гражданской авиации. Предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе визита в университет делегации представителей Национального института гражданской авиации и Университетского института гражданской авиации Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что Национальный институт гражданской авиации Венесуэлы (INAC) является государственным ведомством, регулирующим вопросы воздушного транспорта этой страны, а Университетский институт гражданской авиации обеспечивает под эгидой INAC подготовку и переподготовку специалистов авиационной отрасли по 140 образовательным направлениям.
"Мы знаем, что у Самарского университета очень большой опыт в сфере подготовки авиационных специалистов. В Венесуэле сейчас активно развивается авиационная отрасль, и мы нуждаемся в обучении и переподготовке специалистов по различным направлениям. Поэтому мы хотели бы заключить с Самарским университетом соглашение о сотрудничестве, которое позволило бы проводить обучение наших студентов и специалистов в Самаре, организовывать образовательные обмены и программы повышения квалификации", - цитирует пресс-служба главу управления по работе с персоналом INAC Рубена Баррето.
По словам директора Университетского института гражданской авиации Дорис Суарес, прежде всего венесуэльскую сторону интересует помощь Самарского университета в подготовке специалистов по таким направлениям, как разработка и проектирование авиационной техники и комплектующих, ремонт авиатехники, использование композитных материалов в авиаотрасли, робототехника, проектирование авиационной электроники, а также разработка и производство беспилотных летательных аппаратов. В рамках будущего сотрудничества Венесуэла также заинтересована в организации курсов повышения квалификации для своих авиаинженеров и создании объединенного учебного курса по нормам и особенностям сектора гражданской авиации в России, Европе и США.
"Конкретной реализацией проектов и задач займутся сотрудники Института авиационной и ракетно-космической техники и Института информатики и кибернетики Самарского университета. Кроме того, в нашем вузе учится немало студентов и аспирантов из стран Латинской Америки, в том числе и из Венесуэлы, немало их и среди тех, кто уже окончил наш университет. Думаю, они могли бы принять участие в реализации многих проектов в рамках будущего соглашения", - приводит пресс-служба слова проректора по научно-исследовательской работе Самарского университета Андрея Прокофьева.