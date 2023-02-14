https://ria.ru/20230214/podarki-1851907508.html

Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных

Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 14.02.2023

Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных

Роскачество намерено исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции "Подарок новорожденному", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:26

2023-02-14T12:26

2023-02-14T12:27

общество

татьяна буцкая

роскачество

госдума рф

елена саратцева

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840967265_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_ccbb6ab8cdb6bb0a58591affc7737e34.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роскачество намерено исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции "Подарок новорожденному", сообщили РИА Новости в организации. В рамках акции "Подарок новорожденному", действующей в ряде российских регионов, родители при рождении ребенка получают подарочный набор с вещами, необходимыми младенцу в первые месяцы жизни. "Роскачество готово реализовать инициативу по мониторингу качества и безопасности подарков новорожденному. Важно, чтобы вещи, окружающие ребенка с первых дней жизни, были безопасны, удобны, функциональны. Потенциалом для наполнения подарка обладают российские предприятия легкой промышленности и индустрии детских товаров, в том числе ранее отмеченные российским знаком качества", - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Елены Саратцевой, выступившей с данной инициативой. По данным Роскачества, в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. Так, например, среди детской обуви из искусственной кожи, которая ранее была исследована организацией, 30% продукции оказалось с нарушением по индексу токсичности. С предложением по контролю за качеством детских подарочных наборов выступила и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, в рамках проведения парламентского контроля выяснилось, что до недавнего времени в ряде регионов в подарочной коробке были импортные товары. "Во многих регионах действует акция "Подарок новорожденному", когда родители при рождении ребенка получают подарочный набор с необходимым ребенку в первые месяцы его жизни. Помимо поддержки родителей, эта акция стимулирует развитие российского производства детских товаров, знакомит родителей с отечественными производителями... Ситуация регулируется на местах в ручном режиме, но мониторинг нужно продолжать", - заключила Буцкая, слова которой также приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221229/intsident-1842360471.html

https://ria.ru/20230209/vino-1850701011.html

https://ria.ru/20230205/wi-fi-1849809952.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна буцкая, роскачество, госдума рф, елена саратцева, россия