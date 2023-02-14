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Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 14.02.2023
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Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных
Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных - РИА Новости, 14.02.2023
Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных
Роскачество намерено исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции "Подарок новорожденному", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:26
2023-02-14T12:27
общество
татьяна буцкая
роскачество
госдума рф
елена саратцева
россия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роскачество намерено исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции "Подарок новорожденному", сообщили РИА Новости в организации. В рамках акции "Подарок новорожденному", действующей в ряде российских регионов, родители при рождении ребенка получают подарочный набор с вещами, необходимыми младенцу в первые месяцы жизни. "Роскачество готово реализовать инициативу по мониторингу качества и безопасности подарков новорожденному. Важно, чтобы вещи, окружающие ребенка с первых дней жизни, были безопасны, удобны, функциональны. Потенциалом для наполнения подарка обладают российские предприятия легкой промышленности и индустрии детских товаров, в том числе ранее отмеченные российским знаком качества", - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Елены Саратцевой, выступившей с данной инициативой. По данным Роскачества, в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. Так, например, среди детской обуви из искусственной кожи, которая ранее была исследована организацией, 30% продукции оказалось с нарушением по индексу токсичности. С предложением по контролю за качеством детских подарочных наборов выступила и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, в рамках проведения парламентского контроля выяснилось, что до недавнего времени в ряде регионов в подарочной коробке были импортные товары. "Во многих регионах действует акция "Подарок новорожденному", когда родители при рождении ребенка получают подарочный набор с необходимым ребенку в первые месяцы его жизни. Помимо поддержки родителей, эта акция стимулирует развитие российского производства детских товаров, знакомит родителей с отечественными производителями... Ситуация регулируется на местах в ручном режиме, но мониторинг нужно продолжать", - заключила Буцкая, слова которой также приводятся в сообщении.
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общество, татьяна буцкая, роскачество, госдума рф, елена саратцева, россия
Общество, Татьяна Буцкая, Роскачество, Госдума РФ, Елена Саратцева, Россия
12:26 14.02.2023 (обновлено: 12:27 14.02.2023)
 
Роскачество проверит подарочные наборы для новорожденных

Роскачество проверит наборы, которые получают родители по акции "Подарок новорожденному"

© Фото : PexelsНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Pexels
Новорожденный. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Роскачество намерено исследовать подарочные наборы, которые вручаются молодым родителям в рамках акции "Подарок новорожденному", сообщили РИА Новости в организации.
В рамках акции "Подарок новорожденному", действующей в ряде российских регионов, родители при рождении ребенка получают подарочный набор с вещами, необходимыми младенцу в первые месяцы жизни.
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"Роскачество готово реализовать инициативу по мониторингу качества и безопасности подарков новорожденному. Важно, чтобы вещи, окружающие ребенка с первых дней жизни, были безопасны, удобны, функциональны. Потенциалом для наполнения подарка обладают российские предприятия легкой промышленности и индустрии детских товаров, в том числе ранее отмеченные российским знаком качества", - приводятся в сообщении слова замруководителя организации Елены Саратцевой, выступившей с данной инициативой.
По данным Роскачества, в 37 категориях товаров легкой промышленности отмечаются массовые несоответствия маркировки по составу и безопасности, в целом низкое качество продукции. Лидерами по несоответствиям являются именно товары для детей. Так, например, среди детской обуви из искусственной кожи, которая ранее была исследована организацией, 30% продукции оказалось с нарушением по индексу токсичности.
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С предложением по контролю за качеством детских подарочных наборов выступила и депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, в рамках проведения парламентского контроля выяснилось, что до недавнего времени в ряде регионов в подарочной коробке были импортные товары.
"Во многих регионах действует акция "Подарок новорожденному", когда родители при рождении ребенка получают подарочный набор с необходимым ребенку в первые месяцы его жизни. Помимо поддержки родителей, эта акция стимулирует развитие российского производства детских товаров, знакомит родителей с отечественными производителями... Ситуация регулируется на местах в ручном режиме, но мониторинг нужно продолжать", - заключила Буцкая, слова которой также приводятся в сообщении.
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