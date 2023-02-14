https://ria.ru/20230214/plennye-1851890871.html

В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен

В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 14.02.2023

В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен

В Луганск прибыли 10 из 12 освобожденных военнопленных, двое пока остаются на лечении в другом субъекте РФ, но вскоре прибудут в ЛНР, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:40

2023-02-14T11:40

2023-02-14T11:42

специальная военная операция на украине

в мире

луганск

россия

луганская народная республика

виктория сердюкова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851883663_0:252:2930:1900_1920x0_80_0_0_34133448fb0079012f82b0b8f0c2cb2d.jpg

ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. В Луганск прибыли 10 из 12 освобожденных военнопленных, двое пока остаются на лечении в другом субъекте РФ, но вскоре прибудут в ЛНР, рассказала РИА Новости омбудсмен республики Виктория Сердюкова. "Сегодня состоялся очередной приезд наших военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена 4 февраля. Прибыло только десять, потому как двое находятся на лечении на территории другого субъекта Российской Федерации, их оперируют. В ближайшие дни мы их вернем в Луганск" - рассказала Сердюкова. Она добавила, что бывшие военнопленные пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации. Омбудсмен поблагодарила все органы и структуры РФ, которые принимали участие обменном процессе. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

https://ria.ru/20230209/plennye-1850893890.html

луганск

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова