https://ria.ru/20230214/plennye-1851890871.html
В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен
В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен - РИА Новости, 14.02.2023
В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен
В Луганск прибыли 10 из 12 освобожденных военнопленных, двое пока остаются на лечении в другом субъекте РФ, но вскоре прибудут в ЛНР, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:40
2023-02-14T11:40
2023-02-14T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
россия
луганская народная республика
виктория сердюкова
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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. В Луганск прибыли 10 из 12 освобожденных военнопленных, двое пока остаются на лечении в другом субъекте РФ, но вскоре прибудут в ЛНР, рассказала РИА Новости омбудсмен республики Виктория Сердюкова. "Сегодня состоялся очередной приезд наших военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена 4 февраля. Прибыло только десять, потому как двое находятся на лечении на территории другого субъекта Российской Федерации, их оперируют. В ближайшие дни мы их вернем в Луганск" - рассказала Сердюкова. Она добавила, что бывшие военнопленные пройдут необходимое медицинское обследование и курс реабилитации. Омбудсмен поблагодарила все органы и структуры РФ, которые принимали участие обменном процессе. Министерство обороны РФ 4 февраля сообщило, что из украинского плена в результате переговоров освобождены 63 российских военных. В заявлении Минобороны говорилось, что часть российских военных относилась к "чувствительной категории" и была освобождена благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.
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в мире, луганск, россия, луганская народная республика, виктория сердюкова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Россия, Луганская Народная Республика, Виктория Сердюкова
11:40 14.02.2023 (обновлено: 11:42 14.02.2023)
В Луганск прибыли десять освобожденных военнопленных, сообщила омбудсмен
Омбудсмен Сердюкова: в Луганск прибыли десять из 12 освобожденных военнопленных