https://ria.ru/20230214/piranha-1851887105.html

Молдавия получит вторую партию бронетранспортеров Piranha из Германии

Молдавия получит вторую партию бронетранспортеров Piranha из Германии - РИА Новости, 14.02.2023

Молдавия получит вторую партию бронетранспортеров Piranha из Германии

Молдавия получит во вторник от Германии вторую партию бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:28

2023-02-14T11:28

2023-02-14T11:36

в мире

молдавия

германия

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КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Молдавия получит во вторник от Германии вторую партию бронетранспортеров, которые будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям, сообщила пресс-служба министерства обороны республики. Первая партия бронетранспортеров Piranha из Германии прибыла в Молдавию 10 января. Тогда в республику были доставлены первые три бронетранспортера из обещанных 19. "Национальная армия должна получить еще три бронетранспортера Piranha от правительства ФРГ. Единицы техники прибудут в Молдавию во вторник, 14 февраля", - сообщается на сайте минобороны. Бронемашины Piranha получены на основании соглашения, подписанного между министерством обороны и немецкой стороной в октябре 2021 года. Они будут использоваться в процессе подготовки военных, которые будут задействованы в международных миротворческих миссиях. Остальные бронетранспортеры прибудут в республику в течение этого года. Ранее представители минобороны Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств.

https://ria.ru/20230214/destabilizatsiya-1851858599.html

https://ria.ru/20230213/sandu-1851735136.html

молдавия

германия

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в мире, молдавия, германия