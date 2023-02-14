https://ria.ru/20230214/petitsiya-1852045260.html
На Украине рассмотрят петицию о переименовании России в Московию
На Украине рассмотрят петицию о переименовании России в Московию - РИА Новости, 14.02.2023
На Украине рассмотрят петицию о переименовании России в Московию
Петиция о переименовании России в Московию набрала необходимое для ее официального рассмотрения количество голосов, следует из данных на сайте Владимира... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:37
2023-02-14T22:37
2023-02-14T23:19
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владимир зеленский
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госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Петиция о переименовании России в Московию набрала необходимое для ее официального рассмотрения количество голосов, следует из данных на сайте Владимира Зеленского.Документ был зарегистрирован на сайте президента Украины в конце ноября прошлого года. Его авторы просят заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", а также изменить все их производные на соответствующие вариации термина "Московия".По состоянию на 14 февраля обращение набрало необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч голосов. По правилам платформы, глава государства должен будет дать официальный ответ на призыв граждан. В случае одобрения президент Украины внесет на рассмотрение Верховной рады законопроекты, направленные на решение поднятых в петиции вопросов.Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов назвал этот документ "сдвигом по фазе" и заявил, что к таким инициативам можно относиться только с улыбкой. Депутат от "Единой России" Олег Морозов, в свою очередь, объяснил появление этой петиции проявлением комплекса политического карлика.
https://ria.ru/20230131/uzhgorod-1848767555.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, борис чернышов (депутат), олег морозов, госдума рф, лдпр, единая россия
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Борис Чернышов (депутат), Олег Морозов, Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
22:37 14.02.2023 (обновлено: 23:19 14.02.2023)
На Украине рассмотрят петицию о переименовании России в Московию
Петиция на сайте Зеленского о переименовании России в Московию набрала необходимые голоса