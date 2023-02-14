https://ria.ru/20230214/overchuk-1851979250.html

Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике

Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике - РИА Новости, 14.02.2023

Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике

Белоруссия и Россия планируют в среду подписать соглашение о единой промышленной политике, сообщил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:35

2023-02-14T16:35

2023-02-14T16:35

союзное государство

россия

белоруссия

алексей оверчук

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют в среду подписать соглашение о единой промышленной политике, сообщил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Завтра подписано будет. Мне так докладывают, что завтра должно быть подписание", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения о единой промышленной политике Белоруссии и России. Вице-премьер отметил, что нужно гармонизировать промышленную политику. "Если мы говорим о создании общих рынков, о создании единой экономики, о том, чтобы у белорусских товаропроизводителей был беспрепятственный доступ на российский рынок, а у российских – на белорусский... Это находит абсолютное понимание у соответствующих структур как в России, так и в Беларуси", - подчеркнул Оверчук. Он также рассказал, что во вторник прошло заседание группы высокого уровня союзного совмина, где был рассмотрен вопрос об участии предприятий в госзакупках и информатизации этого процесса. В частности, Оверчук обратил внимание на то, что в России процесс госзакупок в значительной степени автоматизирован. "Мы предлагаем подумать белорусским операторам использовать информационные системы. Мы открыты, чтобы сделать все эти системы максимально доступными, в том числе и создавать новые системы на союзном уровне", - сказал он. Вице-премьер отметил, что также в повестке заседания был вопрос о гармонизации тарифов на перевозки. "Поручение – продолжить работу минтрансам, железным дорогам. Думаем, что в самое ближайшее время нам доложат о возможности гармонизации тарифов", - сказал он. Оверчук также сообщил, что нет проблем в реализации ранее определенных Россией и Белоруссией совместных программ по импортозамещению, "все находится в рабочем режиме". В целом он заявил, что министерства и ведомства двух стран работают в тесном режиме над реализацией союзных программ по экономической интеграции и "работа идет нормально". Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой 12 февраля заявил, что "буквально на днях" Минск и Москва подпишут соглашение о единой промышленной политике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, алексей оверчук