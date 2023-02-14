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Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике - РИА Новости, 14.02.2023
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https://ria.ru/20230214/overchuk-1851979250.html
Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике
Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике - РИА Новости, 14.02.2023
Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике
Белоруссия и Россия планируют в среду подписать соглашение о единой промышленной политике, сообщил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:35
2023-02-14T16:35
союзное государство
россия
белоруссия
алексей оверчук
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют в среду подписать соглашение о единой промышленной политике, сообщил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Завтра подписано будет. Мне так докладывают, что завтра должно быть подписание", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения о единой промышленной политике Белоруссии и России. Вице-премьер отметил, что нужно гармонизировать промышленную политику. "Если мы говорим о создании общих рынков, о создании единой экономики, о том, чтобы у белорусских товаропроизводителей был беспрепятственный доступ на российский рынок, а у российских – на белорусский... Это находит абсолютное понимание у соответствующих структур как в России, так и в Беларуси", - подчеркнул Оверчук. Он также рассказал, что во вторник прошло заседание группы высокого уровня союзного совмина, где был рассмотрен вопрос об участии предприятий в госзакупках и информатизации этого процесса. В частности, Оверчук обратил внимание на то, что в России процесс госзакупок в значительной степени автоматизирован. "Мы предлагаем подумать белорусским операторам использовать информационные системы. Мы открыты, чтобы сделать все эти системы максимально доступными, в том числе и создавать новые системы на союзном уровне", - сказал он. Вице-премьер отметил, что также в повестке заседания был вопрос о гармонизации тарифов на перевозки. "Поручение – продолжить работу минтрансам, железным дорогам. Думаем, что в самое ближайшее время нам доложат о возможности гармонизации тарифов", - сказал он. Оверчук также сообщил, что нет проблем в реализации ранее определенных Россией и Белоруссией совместных программ по импортозамещению, "все находится в рабочем режиме". В целом он заявил, что министерства и ведомства двух стран работают в тесном режиме над реализацией союзных программ по экономической интеграции и "работа идет нормально". Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой 12 февраля заявил, что "буквально на днях" Минск и Москва подпишут соглашение о единой промышленной политике.
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россия, белоруссия, алексей оверчук
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Алексей Оверчук
16:35 14.02.2023
 

Оверчук: Минск и Москва могут подписать соглашение о единой промполитике

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия планируют в среду подписать соглашение о единой промышленной политике, сообщил во вторник в Минске заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Завтра подписано будет. Мне так докладывают, что завтра должно быть подписание", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о сроках подписания соглашения о единой промышленной политике Белоруссии и России.
Вице-премьер отметил, что нужно гармонизировать промышленную политику. "Если мы говорим о создании общих рынков, о создании единой экономики, о том, чтобы у белорусских товаропроизводителей был беспрепятственный доступ на российский рынок, а у российских – на белорусский... Это находит абсолютное понимание у соответствующих структур как в России, так и в Беларуси", - подчеркнул Оверчук.
Он также рассказал, что во вторник прошло заседание группы высокого уровня союзного совмина, где был рассмотрен вопрос об участии предприятий в госзакупках и информатизации этого процесса. В частности, Оверчук обратил внимание на то, что в России процесс госзакупок в значительной степени автоматизирован. "Мы предлагаем подумать белорусским операторам использовать информационные системы. Мы открыты, чтобы сделать все эти системы максимально доступными, в том числе и создавать новые системы на союзном уровне", - сказал он.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Вице-премьер отметил, что также в повестке заседания был вопрос о гармонизации тарифов на перевозки. "Поручение – продолжить работу минтрансам, железным дорогам. Думаем, что в самое ближайшее время нам доложат о возможности гармонизации тарифов", - сказал он.
Оверчук также сообщил, что нет проблем в реализации ранее определенных Россией и Белоруссией совместных программ по импортозамещению, "все находится в рабочем режиме".
В целом он заявил, что министерства и ведомства двух стран работают в тесном режиме над реализацией союзных программ по экономической интеграции и "работа идет нормально".
Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой 12 февраля заявил, что "буквально на днях" Минск и Москва подпишут соглашение о единой промышленной политике.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияАлексей Оверчук
 
 
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